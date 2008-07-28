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即时要闻
【金融】104家公司实现净利润同比增37.04%  
[2008-07-29]
【商业】芝加哥大豆期货小幅上涨  
[2008-07-29]
【商业】芝加哥玉米期货继续反弹  
[2008-07-29]
【海外】白宫称美财政赤字将创纪录  
[2008-07-29]
【中国】南航飞机延误致昆明机场混乱  
[2008-07-29]
【海外】美总统半世纪来首批军人死刑  
[2008-07-29]
【商业】宝洁中国第二次提价  
[2008-07-29]
【中国】首款TD数字电视手机面市  
[2008-07-29]
【中国】外交部人事变动  
[2008-07-29]
【商业】塔河油田年产油将破600万吨  
[2008-07-29]
【中国】“藏青会”新德里开始闹绝食  
[2008-07-29]
【海外】欧盟北约强烈谴责土恐怖事件  
[2008-07-29]
【海外】美向巴提供食品援助加强反恐  
[2008-07-29]
【金融】伦敦股市继续下滑  
[2008-07-29]
【商业】产油国局势紧张令油价反弹  
[2008-07-29]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2008-07-29]
【商业】俄官员预计中期油价不会急剧下跌  
[2008-07-29]
【海外】印度批评美国阻碍多哈回合谈判进程  
[2008-07-28]
【商业】搜狐季度收入突破1亿美元  
[2008-07-28]
【商业】建行信用卡中心天津运行中心揭牌  
[2008-07-28]
【金融】中国南车网下发行将采用电子化方式  
[2008-07-28]
【中国】奥运区域内ATM和POS机只接受VISA卡  
[2008-07-28]
【商业】欧佩克油价上周下跌  
[2008-07-28]
【商业】拉米敦促世贸组织成员尽快弥合分歧  
[2008-07-28]
【中国】地震极重灾区无传染病暴发疫情  
[2008-07-28]
【中国】个体经营人员收费优惠政策确定  
[2008-07-28]
【商业】济钢与力诺开展太阳能领域战略合作  
[2008-07-28]
【商业】多款名牌皮包在穗被查出甲醛超标  
[2008-07-28]
【商业】中行与通用技术签署320亿元合作协议  
[2008-07-28]
【商业】TD-SCDMA手机电视奥运期间试用  
[2008-07-28]
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