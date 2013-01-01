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即时要闻
【海外】欧盟批准法国巴黎银行收购富通集团部分股份  
[2008年12月04日]
【海外】俄总统要求政府采取措施降低通胀率  
[2008年12月04日]
【金融】12月4日人民币市场汇价  
[2008年12月04日]
【海外】津巴布韦霍乱已死亡565人  
[2008年12月04日]
【海外】美联储调查显示美国经济活动进一步疲软  
[2008年12月04日]
【政经】青岛佳元公司发生火灾11死10伤  
[2008年12月04日]
【海外】日本东北海域今晨6.1级地震  
[2008年12月04日]
【海外】新西兰央行下调利率150个基点  
[2008年12月04日]
【海外】一百多个国家签署禁用集束炸弹国际协定  
[2008年12月04日]
【海外】欧委会敲定“东部伙伴关系”计划建议   
[2008年12月04日]
【海外】印度孟买爆发反恐游行  
[2008年12月04日]
【海外】希尔称必须完成朝鲜核设施去功能化   
[2008年12月04日]
【海外】北约支持美国在东欧的导弹防御计划   
[2008年12月04日]
【海外】俄罗斯将积极参与打击索马里海盗行动  
[2008年12月04日]
【海外】北约敦促俄执行《欧洲常规武装力量条约》  
[2008年12月04日]
【海外】巴基斯坦西北部发生自杀式爆炸袭击5人死亡  
[2008年12月04日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2008年12月04日]
【金融】美元对多数主要货币上涨  
[2008年12月04日]
【产业】国际油价小幅下挫  
[2008年12月04日]
【政经】港府称创造就业是现首要工作  
[2008年12月03日]
【金融】欧元区10月商品零售额降幅超预期  
[2008年12月03日]
【金融】大摩高管称现为“后泡沫世界”  
[2008年12月03日]
【产业】奥凯航空客运航线暂停  
[2008年12月03日]
【产业】港推出香港电影推广计划  
[2008年12月03日]
【政经】美愿在农产品补贴上有所让步  
[2008年12月03日]
【政经】3日猪肉价格回升 鸡蛋价跌  
[2008年12月03日]
【政经】沪出台六项举措稳定就业  
[2008年12月03日]
【产业】上海楼市新政效果初现  
[2008年12月03日]
【政经】麻生太郎会见李肇星  
[2008年12月03日]
【政经】中日商议食品安全问题  
[2008年12月03日]
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