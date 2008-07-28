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即时要闻
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008-07-28]
【金融】周小川：亚太地区各央行应加强本地区金融合作  
[2008-07-28]
【金融】“一保一防”成未来货币政策调控着力点  
[2008-07-28]
【金融】香港恒生指数跌54点  
[2008-07-28]
【海外】美国房市“大救援”引发争议  
[2008-07-28]
【金融】城商行省内联合重组已成潮流  
[2008-07-28]
【中国】《对外承包工程管理条例》公布  
[2008-07-28]
【商业】闪联标准正式成为国际标准  
[2008-07-28]
【金融】28日认购权证仅5只微涨  
[2008-07-28]
【中国】北京地铁奥运支线开始试运行  
[2008-07-28]
【金融】沪深股市双双红盘  
[2008-07-28]
【海外】俄政府上调2008年通胀率预期  
[2008-07-28]
【海外】巴格达发生连环爆炸20人死亡  
[2008-07-28]
【中国】广西安监局称那读矿难被困29人已无生存可能  
[2008-07-28]
【商业】山西煤炭供应吃紧  
[2008-07-28]
【商业】北部湾形成大豆加工新基地  
[2008-07-28]
【中国】中共干部代表团离京出访朝鲜  
[2008-07-28]
【金融】东京股市微幅上涨  
[2008-07-28]
【金融】抵押担保缺失仍致小企业贷款难  
[2008-07-28]
【中国】上半年全国城镇职工平均工资增18%  
[2008-07-28]
【商业】丰田将上调高级车和大型车价格  
[2008-07-28]
【海外】伊拉克首都发生连环爆炸  
[2008-07-28]
【海外】韩国面临高滞胀危险  
[2008-07-28]
【海外】德国汉莎航空员工开始大罢工  
[2008-07-28]
【商业】私募巨头KKR公布非常规上市计划  
[2008-07-28]
【商业】苹果总裁乔布斯生命无忧  
[2008-07-28]
【海外】奥巴马“力挺”美联储主席伯南克  
[2008-07-28]
【商业】三菱空调价格将上调10％  
[2008-07-28]
【中国】男子携危险品强行乘车被拘留  
[2008-07-28]
【中国】上海农民合作社引供销社作股东  
[2008-07-28]
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