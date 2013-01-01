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即时要闻
【金融】A股延续“深强沪弱”  
[2008年12月02日]
【金融】沪深B股继续上行  
[2008年12月02日]
【金融】认购权证窄幅震荡  
[2008年12月02日]
【政经】中国水生生物种群得到恢复  
[2008年12月02日]
【政经】辽宁电子口岸搬迁运作  
[2008年12月02日]
【政经】黄河流域除险加固复核完成  
[2008年12月02日]
【政经】江丙坤续任董事长  
[2008年12月02日]
【产业】中国网箱养鱼技术突破  
[2008年12月02日]
【政经】武汉长江隧道有望年内建成  
[2008年12月02日]
【产业】首个国家级稻米交易中心落户武汉  
[2008年12月02日]
【金融】肯尼亚央行基准利率降至8.5%  
[2008年12月02日]
【政经】陕西11名学生一氧化碳中毒死亡  
[2008年12月02日]
【金融】国内黄金期货价跌多涨少  
[2008年12月02日]
【金融】中小板指涨2%  
[2008年12月02日]
【政经】青藏将新建六条干线铁路  
[2008年12月02日]
【金融】上海操纵证券价格者被判刑  
[2008年12月02日]
【政经】云南实行特殊电价扶持  
[2008年12月02日]
【海外】孟买恐怖袭击重创印度旅游业  
[2008年12月02日]
【政经】交通部新增投资全面落实  
[2008年12月02日]
【海外】马其顿今年有3人死于艾滋病  
[2008年12月02日]
【金融】日本日经指数下跌6.35%  
[2008年12月02日]
【金融】11月券商佣金环比增六成  
[2008年12月02日]
【海外】肯尼亚11月通胀率近30%  
[2008年12月02日]
【产业】韩国五大汽车制造商全面减产  
[2008年12月02日]
【金融】专家呼吁拉美国家维护金融体系  
[2008年12月02日]
【海外】泰宪法法院判决解散执政联盟三党  
[2008年12月02日]
【海外】泰国宣布东盟峰会将推迟举行  
[2008年12月02日]
【政经】贾庆林会见老挝国家副主席本南  
[2008年12月02日]
【政经】新疆库车撞车事故死亡人数增加  
[2008年12月02日]
【海外】印度阿萨姆邦一火车爆炸两人死亡  
[2008年12月02日]
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