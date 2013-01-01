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即时要闻
【海外】哥伦比亚召回驻委内瑞拉外交官  
[2008年12月02日]
【海外】德国总理默克尔连任基民盟主席  
[2008年12月02日]
【海外】世界自然基金会希望发达国家先作减排承诺  
[2008年12月02日]
【海外】加拿大反对党签署推翻政府协议  
[2008年12月02日]
【政经】台湾以东海域发生5.1级地震  
[2008年12月02日]
【金融】东京股市早盘下跌4.59%  
[2008年12月02日]
【海外】金正日视察平壤中央动物园  
[2008年12月02日]
【海外】罗议会选举两大政党得票率接近  
[2008年12月02日]
【政经】新疆撞车事故致20人死亡  
[2008年12月02日]
【政经】王岐山同保尔森通话  
[2008年12月02日]
【金融】德意志银行等将并购英国一租赁公司  
[2008年12月02日]
【产业】上海外企进出口增幅持续下滑  
[2008年12月02日]
【政经】海南将建立失业预警机制  
[2008年12月02日]
【政经】以色列总统佩雷斯会见刘云山  
[2008年12月02日]
【产业】日本11月新车销量骤降27%  
[2008年12月02日]
【产业】法11月家用新车销量减14%  
[2008年12月02日]
【产业】福特可能出售沃尔沃  
[2008年12月02日]
【金融】伯南克说进一步降息可行但效果有限  
[2008年12月02日]
【产业】微软与雅虎未就收购事宜重谈判  
[2008年12月02日]
【海外】德国总理仍拒绝减税以应对经济衰退  
[2008年12月02日]
【金融】摩根大通将在华盛顿互惠银行裁员  
[2008年12月02日]
【金融】汇丰银行上调新造楼宇按揭息率  
[2008年12月02日]
【海外】欧元区财长会议决定维持增值税率不变  
[2008年12月02日]
【金融】人民币市场汇价（12月2日）  
[2008年12月02日]
【海外】俄总统要求政府全力克服金融危机  
[2008年12月02日]
【海外】阿尔及利亚击毙4名极端分子  
[2008年12月02日]
【海外】美制造业活动指数创新低  
[2008年12月02日]
【金融】纽约道指暴跌近700点  
[2008年12月02日]
【金融】伦敦股市暴跌  
[2008年12月02日]
【金融】美元对欧元和英镑上涨  
[2008年12月02日]
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