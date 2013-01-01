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即时要闻
【产业】沪浙率先互通电子口岸信息  
[2008年12月01日]
【金融】日本日经指数下跌1.35%  
[2008年12月01日]
【政经】11月制造业采购经理指数下降  
[2008年12月01日]
【海外】马来西亚否认与孟买恐怖袭击事件有关  
[2008年12月01日]
【政经】我国成功发射“遥感卫星四号”  
[2008年12月01日]
【产业】中关村委任两高管主持工作  
[2008年12月01日]
【金融】台北股市上涨57点  
[2008年12月01日]
【海外】11月国际大事回顾  
[2008年12月01日]
【政经】中日友好21世纪委员会会议将举行  
[2008年12月01日]
【政经】国家财政性教育经费投入继续增加  
[2008年12月01日]
【政经】贾庆林访问老挝  
[2008年12月01日]
【政经】中国政府已接回2400余名滞泰公民  
[2008年12月01日]
【金融】东京股市早盘下跌1.96%  
[2008年12月01日]
【海外】印度决定大力加强反恐安全措施  
[2008年12月01日]
【产业】日本车商削减本财年产量  
[2008年12月01日]
【产业】WPP称世界经济复苏将早于预计  
[2008年12月01日]
【产业】约旦61亿美元铁路网项目招标  
[2008年12月01日]
【产业】韩国出口额急降  
[2008年12月01日]
【产业】通用加紧审议整改计划以求政府资助  
[2008年12月01日]
【产业】相关人士否认微软与雅虎重启收购谈判  
[2008年12月01日]
【金融】冰岛考虑使用欧元  
[2008年12月01日]
【金融】日央行拟实施宽松融资政策  
[2008年12月01日]
【金融】波兰拟300亿美元刺激经济  
[2008年12月01日]
【金融】花旗集团决定出售在日资产  
[2008年12月01日]
【金融】“休眠”银行卡增加理财成本  
[2008年12月01日]
【海外】日本12家车商共削减本财年产量190万辆  
[2008年12月01日]
【海外】尼日利亚骚乱地区局势已趋平静  
[2008年12月01日]
【海外】联合国警告气候变化损失可超二战  
[2008年12月01日]
【金融】人民币市场汇价(12月1日)  
[2008年12月01日]
【海外】11月份英国房价同比下降8.1%  
[2008年12月01日]
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