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即时要闻
【海外】波兰推出约300亿美元刺激经济计划  
[2008年12月01日]
【政经】七台河煤矿爆炸事故确认15人遇难  
[2008年12月01日]
【金融】国际财经快报  
[2008年12月01日]
【金融】阿根廷呼吁国际金融体系优先为生产和发展服务  
[2008年12月01日]
【产业】中石油获阿联酋33亿美元合同  
[2008年12月01日]
【产业】阿联酋房产巨头大规模裁员  
[2008年12月01日]
【产业】葡萄牙“洋快餐”逆势发展  
[2008年12月01日]
【海外】拉美里约集团呼吁建立全球经济预警机制   
[2008年12月01日]
【海外】孟加拉国呼吁召开最不发达国家首脑会   
[2008年12月01日]
【海外】多数泰国民众对政治动乱表示不满  
[2008年12月01日]
【海外】泰国政府支持者举行大规模反民盟集会  
[2008年12月01日]
【政经】南航将接回最后一批滞留泰国旅客  
[2008年12月01日]
【海外】美将协助调查孟买袭击事件  
[2008年12月01日]
【海外】日印表示加强反恐合作  
[2008年12月01日]
【海外】美“奋进”号航天飞机安全着陆  
[2008年12月01日]
【政经】黑龙江七台河一煤矿发生爆炸  
[2008年11月30日]
【政经】中国继续增派飞机接滞泰公民  
[2008年11月30日]
【金融】蒋定之称金融机构应采取三措施纾困  
[2008年11月30日]
【金融】泛长三角已成中国最大区域金融市场  
[2008年11月30日]
【政经】刘兆玄称台关注大陆“4万亿”计划  
[2008年11月30日]
【海外】俄货运飞船与国际空间站对接  
[2008年11月30日]
【政经】林毅夫称发展中国家急需投资  
[2008年11月30日]
【政经】滞留曼谷内地游客12月1日基本撤毕  
[2008年11月30日]
【海外】非盟要求向索马里派维和部队  
[2008年11月30日]
【海外】阿富汗自杀式爆炸致七人死伤  
[2008年11月30日]
【政经】塔吉克斯坦上院议长将访华  
[2008年11月30日]
【海外】罗马尼亚举行议会选举  
[2008年11月30日]
【海外】印度内政部长向总理递交辞呈  
[2008年11月30日]
【产业】前十月我国软件出口117亿美元  
[2008年11月30日]
【金融】12月1日-7日国际财经重要事件预告  
[2008年11月30日]
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