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即时要闻
【金融】国际经济一周大事回顾  
[2008年11月30日]
【政经】中国社会物流总额年均增22.2%  
[2008年11月30日]
【海外】美称将支持孟买袭击事件调查  
[2008年11月30日]
【政经】广州市区出租车12月起月收费降800元  
[2008年11月30日]
【海外】泰国总理府发生手榴弹爆炸  
[2008年11月30日]
【产业】全球大型企业研发资金流向国际化  
[2008年11月30日]
【海外】莫桑比克将建8亿美元发电站  
[2008年11月30日]
【海外】美国零售业全力促销  
[2008年11月30日]
【金融】欧洲企业债券市场转暖  
[2008年11月30日]
【金融】葡萄牙表示将救助葡私人银行  
[2008年11月30日]
【海外】尼日利亚骚乱已致200人亡  
[2008年11月30日]
【金融】欧盟否认阻挠法国救市方案  
[2008年11月30日]
【政经】孟买恐怖袭击确认无中国人死亡  
[2008年11月30日]
【政经】滞留泰国内地游客乘七架飞机返回  
[2008年11月30日]
【金融】巴罗佐呼吁共同应对金融危机  
[2008年11月30日]
【海外】巴基斯坦称愿为孟买袭击调查提供帮助  
[2008年11月30日]
【产业】欧佩克决定暂时维持目前产量  
[2008年11月30日]
【海外】孟买恐怖袭击平息死亡195人  
[2008年11月29日]
【海外】33名武装分子在阿富汗南部被打死  
[2008年11月29日]
【政经】中共中央政治局举行第九次集体学习  
[2008年11月29日]
【政经】昆明家乐福人质劫持事件歹徒被当场击毙  
[2008年11月29日]
【政经】接滞留旅客回国的东航飞机抵达泰国  
[2008年11月29日]
【政经】松花江流域规划治污项目年内全部开工  
[2008年11月29日]
【海外】印度官方说孟买恐怖袭击事件平息  
[2008年11月29日]
【海外】两名联合国驻伊拉克工作人员丧生  
[2008年11月29日]
【海外】孟买恐怖袭击已死亡195人  
[2008年11月29日]
【海外】美国设定婴儿奶粉含量安全值  
[2008年11月29日]
【海外】亚洲议会大会第三届年会闭幕并通过《雅加达宣言》  
[2008年11月29日]
【政经】首批46名上海滞泰旅客安全抵沪  
[2008年11月29日]
【金融】纽约股市三大股指收高  
[2008年11月29日]
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