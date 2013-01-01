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即时要闻
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2008年11月29日]
【金融】纽约黄金期价创9年来月涨幅纪录  
[2008年11月29日]
【金融】伦敦股市创单周最高涨幅纪录  
[2008年11月29日]
【产业】国际油价振荡收平  
[2008年11月29日]
【政经】5架客机赴泰国接滞留中国旅客  
[2008年11月29日]
【政经】哈尔滨一“黑游戏厅”发生自焚事件1人死亡  
[2008年11月29日]
【海外】津巴布韦近400人死于霍乱  
[2008年11月29日]
【海外】美报称美军多个网站疑遭俄罗斯黑客袭击  
[2008年11月29日]
【海外】意大利出台800亿欧元刺激经济计划  
[2008年11月29日]
【海外】爱尔兰希望寻求批准《里斯本条约》的办法  
[2008年11月29日]
【海外】立陶宛总统任命新总理   
[2008年11月29日]
【海外】英国将与印度加强合作打击恐怖主义  
[2008年11月29日]
【海外】印度军警清剿剩余恐怖分子  
[2008年11月29日]
【海外】美国“奋进”号航天飞机踏上回家路  
[2008年11月29日]
【海外】尼日利亚南部车祸造成25人死亡  
[2008年11月29日]
【海外】欧盟将推进全球气候变化新协议谈判  
[2008年11月29日]
【海外】德军一架直升机在瑞士训练时坠毁  
[2008年11月29日]
【海外】泰国总理解除国家警察总监职务  
[2008年11月29日]
【海外】美国专家组前往印度帮助侦破孟买系列恐怖袭击案  
[2008年11月29日]
【金融】证监会：国内QDII有望投资台湾  
[2008年11月28日]
【金融】证监会：新股发行按市场情况把握节奏  
[2008年11月28日]
【金融】香港10月人民币存款减少5.5%  
[2008年11月28日]
【产业】台湾中小企业面临经营困境  
[2008年11月28日]
【政经】香港财政赤字降至373亿港元  
[2008年11月28日]
【产业】第四届环渤海钢铁市场论坛将召开  
[2008年11月28日]
【金融】香港恒生指数本周涨逾1200点  
[2008年11月28日]
【政经】黄光裕之兄黄俊钦被警方调查  
[2008年11月28日]
【政经】深圳警方依法击毙一犯罪嫌疑人  
[2008年11月28日]
【政经】我国成立创新方法研究会  
[2008年11月28日]
【政经】国务院汶川地震灾后恢复重建工作协调小组成立  
[2008年11月28日]
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