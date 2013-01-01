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即时要闻
【金融】中行与铁道部签署战略合作协议  
[2008年11月28日]
【海外】孟买警方说反恐行动进入收尾阶段  
[2008年11月28日]
【产业】我国电话用户数已逾9.78亿户  
[2008年11月28日]
【海外】印度孟买恐怖袭击事件目前情况  
[2008年11月28日]
【政经】政治局会议讨论司法体制改革  
[2008年11月28日]
【政经】国家邮政局2009年将发行纪特邮票  
[2008年11月28日]
【政经】沿海（散货）运输市场需求萎缩  
[2008年11月28日]
【政经】集装箱运输市场运价指数继续下行  
[2008年11月28日]
【政经】中央强调保持经济平稳较快发展  
[2008年11月28日]
【海外】泰向国际航班开放十个国内机场  
[2008年11月28日]
【政经】社保基金理事会五举措支持经济发展  
[2008年11月28日]
【海外】索马里海盗劫持一利比里亚运输船  
[2008年11月28日]
【海外】上万刚果（金）难民涌入乌干达  
[2008年11月28日]
【金融】亚太地区主要股市全线上涨  
[2008年11月28日]
【政经】北京警方破获系列盗车团伙案  
[2008年11月28日]
【政经】海关总署十项措施支持进出口企业  
[2008年11月28日]
【政经】贝利马丁奖颁给艾滋病病毒感染者  
[2008年11月28日]
【政经】中国国际人才交流大会隆重开幕  
[2008年11月28日]
【政经】全国节水型社会建设试点达78个  
[2008年11月28日]
【政经】中日节能环保综合论坛开幕  
[2008年11月28日]
【海外】亚太地区专业艾滋病防治网开通  
[2008年11月28日]
【海外】10月日本家庭消费同比减少3.8%  
[2008年11月28日]
【海外】孟买人质危机仍在继续  
[2008年11月28日]
【海外】伊一什叶派清真寺遭炸弹袭击  
[2008年11月28日]
【海外】肯尼亚经济增速下滑  
[2008年11月28日]
【金融】港股全日升336点  
[2008年11月28日]
【金融】上证180基建等三主题指数下月发布  
[2008年11月28日]
【金融】28日国内黄金期货价跌多涨少  
[2008年11月28日]
【产业】紫金矿业拟10亿投资矿业公司  
[2008年11月28日]
【金融】28日国内金银价涨多跌少  
[2008年11月28日]
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