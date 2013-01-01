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即时要闻
【产业】ARJ21有望在18个月内载客  
[2008年11月28日]
【政经】农业成为广东投资热点  
[2008年11月28日]
【政经】山东启动生源地信用助学贷款  
[2008年11月28日]
【政经】孟买恐怖袭击5名中国人已脱险  
[2008年11月28日]
【金融】沪深股市双双告跌  
[2008年11月28日]
【金融】28日中小板指数涨1.25%  
[2008年11月28日]
【金融】28日认购权证升少跌多  
[2008年11月28日]
【金融】沪深B股双双告跌  
[2008年11月28日]
【产业】广东工业创下七年多最低增幅  
[2008年11月28日]
【金融】和林格尔渣打村镇银行开始营业  
[2008年11月28日]
【海外】专家预计新兴市场明年中后期复苏  
[2008年11月28日]
【海外】中石油与古巴签署扩大合作协议  
[2008年11月28日]
【海外】孟买酒店又发生三起爆炸  
[2008年11月28日]
【金融】台北股市小涨6点  
[2008年11月28日]
【政经】国产支线飞机有望2010年载客  
[2008年11月28日]
【金融】首家“科技银行”发放首批贷款  
[2008年11月28日]
【金融】东京日经股指上涨138.88点  
[2008年11月28日]
【政经】广深港高铁香港段刊宪  
[2008年11月28日]
【产业】日本工矿业生产指数下降3.1%  
[2008年11月28日]
【海外】被困孟买五名中国公民脱险  
[2008年11月28日]
【海外】部分中国大陆公民仍滞留泰国  
[2008年11月28日]
【金融】沪深两市大幅跳水   
[2008年11月28日]
【海外】越印两国希望加强双边关系  
[2008年11月28日]
【海外】加拿大将缩减开支增强金融体系  
[2008年11月28日]
【海外】印度军警突袭纳里曼大楼  
[2008年11月28日]
【海外】日本决定撤回驻伊航空自卫队  
[2008年11月28日]
【产业】安赛乐米塔尔宣布裁员  
[2008年11月28日]
【海外】印酒店又现恐怖分子及人质  
[2008年11月28日]
【金融】上证综指早盘收报1894.07点  
[2008年11月28日]
【海外】日本10月失业率降至3.7%  
[2008年11月28日]
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