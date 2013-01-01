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即时要闻
【政经】食用油价格持续下降  
[2008年11月28日]
【海外】孟买警方救出60名被绑架的人质  
[2008年11月27日]
【政经】江丙坤计划明春率团赴大陆探视台商  
[2008年11月27日]
【政经】孟买恐怖袭击中三名中国公民脱险  
[2008年11月27日]
【海外】伊议会通过驻伊美军地位协议  
[2008年11月27日]
【产业】长虹宣布不裁员不降薪  
[2008年11月27日]
【政经】陕西澄城瓦斯爆炸事故原因查明  
[2008年11月27日]
【金融】全国银行卡发卡量达17.3亿张  
[2008年11月27日]
【政经】全国已发行各类福彩近3300亿元  
[2008年11月27日]
【金融】招行明年中小企业贷款投放占比将超40%  
[2008年11月27日]
【海外】刚果（金）东部发生霍乱疫情  
[2008年11月27日]
【金融】日本索尼人寿来华开保险公司  
[2008年11月27日]
【海外】菲南部两基督教教堂遭炸弹袭击  
[2008年11月27日]
【海外】孟买泰姬酒店内人质已全部被解救  
[2008年11月27日]
【政经】中国侦破信用卡类犯罪两千多起  
[2008年11月27日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008年11月27日]
【金融】前10月我国银行间债券市场情况  
[2008年11月27日]
【政经】香港10月份整体出口货值按年增长9.4%  
[2008年11月27日]
【政经】抽检乳制品符合三聚氰胺管理规定  
[2008年11月27日]
【政经】台湾当局对大陆赴台从事商贸活动“松绑”  
[2008年11月27日]
【金融】重庆市首批科技风险投资基金揭牌  
[2008年11月27日]
【政经】京港签约50亿美元投资大单  
[2008年11月27日]
【政经】江西电网因冰灾获赔4.28亿多元  
[2008年11月27日]
【政经】海峡两岸文化产业博览交易会举行  
[2008年11月27日]
【产业】BP和中科院将合资成立清洁能源商业化中心  
[2008年11月27日]
【政经】9.5亿元投向长江中游航道整治  
[2008年11月27日]
【政经】东莞“12·12”火灾案宣判  
[2008年11月27日]
【海外】保加利亚海关查获6公斤海洛因  
[2008年11月27日]
【政经】《中长期铁路网规划（2008年调整）》方案颁布实施  
[2008年11月27日]
【政经】杨洁篪将访问尼泊尔、缅甸  
[2008年11月27日]
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