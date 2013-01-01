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即时要闻
【产业】诺基亚退出日本普通手机市场  
[2008年11月27日]
【金融】27日国内金银价涨跌互现  
[2008年11月27日]
【金融】香港恒生指数升183点  
[2008年11月27日]
【政经】青岛海关查获一起走私镁砂大案  
[2008年11月27日]
【海外】日本确定太空探索计划要点  
[2008年11月27日]
【金融】双率调降沪深股指冲高回落  
[2008年11月27日]
【金融】27日国内黄金期货价涨多跌少  
[2008年11月27日]
【金融】沪深B股随大盘双双上行  
[2008年11月27日]
【海外】三星经济研究所下调韩经济增长预测  
[2008年11月27日]
【产业】银行授信25亿助推长春汽车业  
[2008年11月27日]
【海外】10月韩国经常项目顺差创新高  
[2008年11月27日]
【金融】27日认购权证仅1只微跌  
[2008年11月27日]
【政经】上海启动世博会环保科研项目  
[2008年11月27日]
【金融】1000亿中央投资下达过四成  
[2008年11月27日]
【海外】印电视台称百余人被困孟买酒店  
[2008年11月27日]
【金融】台北股市上涨181点  
[2008年11月27日]
【金融】中小板指高开低走  
[2008年11月27日]
【产业】内蒙古为富余电力寻市场  
[2008年11月27日]
【海外】委俄两国签署七项合作协议  
[2008年11月27日]
【金融】东京日经股指上涨160点  
[2008年11月27日]
【海外】欧盟新措施防止羊瘙痒病蔓延  
[2008年11月27日]
【政经】建设部调整个人住房公积金利率  
[2008年11月27日]
【海外】泰国民盟继续占领曼谷机场  
[2008年11月27日]
【海外】孟买袭击死亡人数升至101人  
[2008年11月27日]
【海外】哥伦比亚泥石流至少十人死亡  
[2008年11月27日]
【海外】美国驻阿使馆附近爆炸一人死亡  
[2008年11月27日]
【产业】IBM日本公司将裁员千人  
[2008年11月27日]
【产业】美国婴儿奶粉检出三聚氰胺  
[2008年11月27日]
【金融】约旦银行组建中东支付服务联盟  
[2008年11月27日]
【海外】贝尔电信私有化或夭折  
[2008年11月27日]
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