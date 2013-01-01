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即时要闻
【海外】颂猜拒解散泰国会  
[2008年11月27日]
【海外】阿盟外长紧急会议讨论中东问题  
[2008年11月27日]
【金融】DAX指数与前日基本持平  
[2008年11月27日]
【金融】巴黎CAC40股指低开低走  
[2008年11月27日]
【海外】欧盟通过核安全法规草案  
[2008年11月27日]
【金融】国际油价反弹  
[2008年11月27日]
【金融】纽约汇市美元回升  
[2008年11月27日]
【金融】美股继续上涨  
[2008年11月27日]
【政经】业界人士认为两岸金融合作正逢其时  
[2008年11月26日]
【海外】欧盟出台2000亿欧元经济刺激计划  
[2008年11月26日]
【政经】商务部：七方面入手扩大消费  
[2008年11月26日]
【金融】外资金融机构加快进驻广州  
[2008年11月26日]
【政经】首届华夏公益慈善论坛在京举行  
[2008年11月26日]
【海外】伊朗称成功发射一太空火箭  
[2008年11月26日]
【政经】猪肉全国均价继续缓慢下行  
[2008年11月26日]
【金融】欧盟出台2000亿欧元经济刺激计划  
[2008年11月26日]
【海外】泰国政局监控委员会建议解散国会下议院  
[2008年11月26日]
【政经】上海世博会将招逾百万志愿者  
[2008年11月26日]
【政经】第12届北京·香港经济合作研讨洽谈会在港举行  
[2008年11月26日]
【海外】标准普尔预测明年亚太经济仍增长  
[2008年11月26日]
【产业】内资成为广东投资新主力  
[2008年11月26日]
【金融】北京银行在香港设立代表处  
[2008年11月26日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008年11月26日]
【金融】中行给予双汇118亿授信限额  
[2008年11月26日]
【政经】上海世博会已有228个确认参展方  
[2008年11月26日]
【政经】全国开展在建重点项目安全生产督查  
[2008年11月26日]
【政经】我国留学回国人员总数逾30万  
[2008年11月26日]
【政经】深圳回应公安副局长资产过亿元等传闻  
[2008年11月26日]
【政经】10月份我国宏观经济景气指数继续回落  
[2008年11月26日]
【政经】广东财政收入呈现大幅减速  
[2008年11月26日]
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