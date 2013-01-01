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即时要闻
【政经】食用农产品价格止跌回稳  
[2008年11月25日]
【政经】刘延东出席第48届国际教育大会  
[2008年11月25日]
【政经】浙江台州环保局原副局长受贿被判  
[2008年11月25日]
【海外】东非成立机动部队以打击海盗  
[2008年11月25日]
【金融】光大银行与科技部签署科技金融合作协议  
[2008年11月25日]
【政经】国家主席胡锦涛会见希腊政党领导人  
[2008年11月25日]
【金融】“08云投债”将上市交易  
[2008年11月25日]
【政经】广州集中宣判八起涉外毒品案  
[2008年11月25日]
【政经】河北深州市一警车发生交通事故  
[2008年11月25日]
【产业】中国新一代绿色环保机车下线  
[2008年11月25日]
【金融】2009熊猫金银纪念币将发行  
[2008年11月25日]
【金融】农行力争年底实现股份制公司挂牌  
[2008年11月25日]
【金融】A股开户数连续三周增加  
[2008年11月25日]
【金融】13只债券可用于质押式回购交易  
[2008年11月25日]
【政经】中国因土地沙化造成严重经济损失  
[2008年11月25日]
【政经】国务院召开经济形势座谈会  
[2008年11月25日]
【政经】解放军驻港部队完成第十一次轮换  
[2008年11月25日]
【海外】日一艘在建船只发生爆炸  
[2008年11月25日]
【海外】泰国军方表示不会发动政变  
[2008年11月25日]
【政经】两岸金融学术研讨会在京开幕  
[2008年11月25日]
【政经】第48届国际教育大会日内瓦开幕  
[2008年11月25日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008年11月25日]
【政经】第五次中美战略经济对话将在京举行  
[2008年11月25日]
【产业】东北电网和华北电网安全互联  
[2008年11月25日]
【金融】沪深B股涨幅双双超过1%  
[2008年11月25日]
【金融】沪深股市涨跌互现  
[2008年11月25日]
【金融】25日认购权证有7只报升  
[2008年11月25日]
【金融】25日中小板指数略涨0.41%  
[2008年11月25日]
【产业】必和必拓宣布放弃并购力拓  
[2008年11月25日]
【金融】渣打在津开展无担保个人贷款  
[2008年11月25日]
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