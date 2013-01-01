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即时要闻
【产业】中石油与壳牌签署液化气长期合同  
[2008年11月25日]
【金融】国际经济简讯  
[2008年11月25日]
【政经】台商在大陆西南四省投资增长  
[2008年11月25日]
【金融】港股收报12879点  
[2008年11月25日]
【金融】25日国内金银价全线上涨  
[2008年11月25日]
【金融】保监会稽查局完善保险理赔程序公开制度  
[2008年11月25日]
【政经】台商在大陆西南四省投资持续增长  
[2008年11月25日]
【政经】甘肃地震灾后抢修公路1200公里  
[2008年11月25日]
【海外】索马里海盗劫持一艘也门货船  
[2008年11月25日]
【海外】俄圣彼得堡汽车爆炸造成3人死亡  
[2008年11月25日]
【海外】欧洲11国期待欧盟拿出合理的能源气候问题建议  
[2008年11月25日]
【产业】中国拟建新疆西煤东运铁路  
[2008年11月25日]
【海外】德国经济形势依然严峻  
[2008年11月25日]
【金融】台北股市上涨105点  
[2008年11月25日]
【金融】东京日经股指上涨5.22%  
[2008年11月25日]
【海外】金融危机后美国人无处投资  
[2008年11月25日]
【金融】沪综指午后继续下跌  
[2008年11月25日]
【海外】新西兰克马德克群岛发生6级地震  
[2008年11月25日]
【政经】湖北因大雾封闭部分高速  
[2008年11月25日]
【金融】德交所提高自由流通股份比例要求  
[2008年11月25日]
【金融】上证综指早盘收报1899点  
[2008年11月25日]
【政经】上海将建立“低碳经济实践区”  
[2008年11月25日]
【金融】东京股市早盘上涨4.24%  
[2008年11月25日]
【产业】空客将缩减A380配件产能  
[2008年11月25日]
【海外】IMF预计亚洲经济增速大幅放缓  
[2008年11月25日]
【海外】德国IFO指数降至16年来最低  
[2008年11月25日]
【产业】辽宁二手房市场迅速升温  
[2008年11月25日]
【金融】东京日经股指早盘上涨4.24%  
[2008年11月25日]
【金融】德意志银行采取措施阻止股价暴跌  
[2008年11月25日]
【海外】英国出台200亿英镑经济刺激计划  
[2008年11月25日]
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