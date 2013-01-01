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即时要闻
【金融】巴西圣保罗股市暴涨9%以上  
[2008年11月25日]
【金融】人民币市场汇价  
[2008年11月25日]
【金融】人民币对美元汇率继续上行  
[2008年11月25日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2008年11月25日]
【海外】欧尔萨格出任白宫行政管理  
[2008年11月25日]
【金融】S*ST美雅重组方案获有条件通过  
[2008年11月25日]
【海外】国际财经快报  
[2008年11月25日]
【海外】美10月旧房销售量下降3.1%  
[2008年11月25日]
【政经】贾庆林会见约旦国王阿卜杜拉  
[2008年11月25日]
【金融】伦敦股市单日涨幅创历史新高  
[2008年11月25日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2008年11月25日]
【金融】纽约黄金期货上涨3.5%  
[2008年11月25日]
【政经】胡锦涛同希腊总统举行会谈  
[2008年11月25日]
【产业】纽约市场油价暴涨4.57美元  
[2008年11月25日]
【金融】纽约股市三大指数涨幅超4%  
[2008年11月25日]
【海外】奥巴马提名经济团队主要成员  
[2008年11月25日]
【金融】巴黎CAC40股指高开高走  
[2008年11月25日]
【金融】法兰克福股市DAX指数上涨10.34%  
[2008年11月25日]
【政经】铁道部800亿元债券发行完毕  
[2008年11月25日]
【海外】斯里兰卡政府军和猛虎组织激战  
[2008年11月25日]
【海外】巴清真寺爆炸袭击六人受伤  
[2008年11月25日]
【政经】质检总局：新售乳制品均符合三聚氰胺管理规定  
[2008年11月24日]
【产业】联想、戴尔等五大公司召回笔记本电脑电池  
[2008年11月24日]
【产业】长城汽车召回哈弗旅行车  
[2008年11月24日]
【政经】澳门去年引进直接投资逾132亿澳门元  
[2008年11月24日]
【金融】中美银行监管磋商会议在京举行  
[2008年11月24日]
【海外】津巴布韦霍乱流行  
[2008年11月24日]
【海外】9月欧元区工业订单环比大幅下降  
[2008年11月24日]
【金融】渣打银行公告计划供股集资  
[2008年11月24日]
【政经】公众警惕五类新型虚假信息诈骗  
[2008年11月24日]
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