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即时要闻
【产业】三季度查处食品广告案件增长近1倍  
[2008年11月24日]
【政经】贾庆林会见约旦首相扎哈比  
[2008年11月24日]
【政经】阿扁弊案涉案人辜仲谅返台应讯  
[2008年11月24日]
【政经】台湾10月失业率创5年来新高  
[2008年11月24日]
【金融】中国人寿称不裁员不减薪  
[2008年11月24日]
【产业】欧佩克周油价跌破每桶50美元  
[2008年11月24日]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2008年11月24日]
【政经】胡锦涛抵达雅典开始访问希腊  
[2008年11月24日]
【海外】哈马斯拒绝接受阿巴斯为巴勒斯坦总统  
[2008年11月24日]
【金融】今日认购权证过半报跌  
[2008年11月24日]
【金融】沪深B股双双告跌  
[2008年11月24日]
【金融】A股再现大幅下挫  
[2008年11月24日]
【海外】瑞典支持加入欧元区人数增加  
[2008年11月24日]
【产业】中信集团战略投资白银有色集团  
[2008年11月24日]
【产业】国美电器自称公司经营管理正常  
[2008年11月24日]
【政经】中华鲟内塘驯养人工繁殖再获突破  
[2008年11月24日]
【金融】建行调整房贷政策  
[2008年11月24日]
【政经】解放军驻澳门部队完成第九次轮换  
[2008年11月24日]
【海外】朝反对联合国通过的“人权决议”  
[2008年11月24日]
【政经】辽宁开展行动遏制“六合彩”  
[2008年11月24日]
【金融】工行与铁道部签署战略合作协议  
[2008年11月24日]
【金融】韩元对美元汇率创近11年新低  
[2008年11月24日]
【政经】吉林边防破获特大走私贩毒案  
[2008年11月24日]
【政经】兰新铁路客运专线将投资1200亿元  
[2008年11月24日]
【政经】鄂霍次克海发生7.2级地震  
[2008年11月24日]
【产业】国美电器港股停牌  
[2008年11月24日]
【金融】24日国内黄金期货价全线上涨  
[2008年11月24日]
【金融】香港恒生指数跌201点  
[2008年11月24日]
【金融】台北股市下跌10点  
[2008年11月24日]
【政经】澳门人口达55.7万人  
[2008年11月24日]
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