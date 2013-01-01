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即时要闻
【海外】巴格达发生两起爆炸袭击  
[2008年11月24日]
【海外】乌克兰今年粮产量将超5500万吨  
[2008年11月24日]
【海外】内贾德称伊朗能承受5美元油价  
[2008年11月24日]
【政经】广西凤山山体崩塌原因初步查明  
[2008年11月24日]
【金融】24日认购权证过半报跌  
[2008年11月24日]
【金融】上证综指失守1900点  
[2008年11月24日]
【金融】美政府向花旗提供巨额资金及担保  
[2008年11月24日]
【金融】24日中小板指跌2.19%  
[2008年11月24日]
【海外】阿富汗炸弹袭击造成二人死伤  
[2008年11月24日]
【政经】新疆公路大雾导致多起交通事故  
[2008年11月24日]
【海外】伊拉克商务部车辆遇袭13人死亡  
[2008年11月24日]
【海外】泰国总理颂猜表示不会辞职  
[2008年11月24日]
【海外】朝鲜宣布朝韩关系五项措施  
[2008年11月24日]
【海外】泰国国会因示威活动被迫取消  
[2008年11月24日]
【金融】沪指午后继续下探逼近1900点  
[2008年11月24日]
【海外】美国政府向花旗注资200亿美元  
[2008年11月24日]
【海外】挪威加大出口信贷担保  
[2008年11月24日]
【海外】万事达数据显示：美国零售销售严重下滑  
[2008年11月24日]
【金融】美国政府讨论救助花旗  
[2008年11月24日]
【金融】早盘上证综指收报1937点  
[2008年11月24日]
【海外】朝鲜决定中断韩国赴朝旅游  
[2008年11月24日]
【产业】中国建成首条特高压输电线路  
[2008年11月24日]
【海外】美国或提前通过新经济刺激计划  
[2008年11月24日]
【海外】俄官员说俄准备在古巴勘探原油  
[2008年11月24日]
【海外】泰国反政府电视台遭榴弹袭击  
[2008年11月24日]
【海外】俄明年初开始向日本出口天然气  
[2008年11月24日]
【海外】日本主要地段地价全线下跌  
[2008年11月24日]
【海外】美联储主席承认低估次贷危机影响  
[2008年11月24日]
【产业】委内瑞拉将提议欧佩克再次减产  
[2008年11月24日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走升  
[2008年11月24日]
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