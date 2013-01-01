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即时要闻
【金融】江龙控股董事长涉嫌非法吸储被捕  
[2008年11月23日]
【海外】奥巴马即将公布新政府经济团队  
[2008年11月23日]
【金融】IMF：金融危机还将持续一年  
[2008年11月23日]
【海外】APEC工商领导人峰会闭幕  
[2008年11月23日]
【海外】秘鲁和新加坡希望推进双边经贸关系  
[2008年11月23日]
【海外】俄罗斯威胁明年中断向乌克兰输气  
[2008年11月23日]
【海外】奥巴马计划增加250万就业岗位  
[2008年11月23日]
【金融】“上电股份”26日起终止上市  
[2008年11月23日]
【产业】国内钢价大幅下降势头有所遏制  
[2008年11月23日]
【海外】奥巴马任命吉布斯为白宫新闻秘书  
[2008年11月23日]
【政经】胡锦涛在APEC领导人非正式会议上的讲话  
[2008年11月23日]
【金融】葡萄牙商业银行前行长被拘留  
[2008年11月23日]
【政经】APEC就全球经济发表声明  
[2008年11月23日]
【政经】APEC非正式会议利马开幕  
[2008年11月23日]
【政经】胡锦涛会见曾荫权  
[2008年11月23日]
【海外】日本前厚生次官遇刺案嫌犯自首  
[2008年11月23日]
【海外】一法国士兵在阿富汗遭袭身亡  
[2008年11月23日]
【海外】联合国粮农组织通过改革计划  
[2008年11月23日]
【海外】印尼苏门答腊岛发生6.7级地震  
[2008年11月23日]
【金融】国际财经重要事件预告  
[2008年11月23日]
【金融】金融危机让澳富豪财富缩水  
[2008年11月23日]
【产业】未来一年世界棉花产量将降6%  
[2008年11月23日]
【海外】泰国军警重兵围守国会大厦　  
[2008年11月22日]
【产业】北京公布享受优惠政策住房平均交易价格新标准  
[2008年11月22日]
【海外】联合国驻刚果(金)特派团电台一名记者被枪杀  
[2008年11月22日]
【海外】巴正式起诉贝·布托遇害案嫌疑人  
[2008年11月22日]
【海外】朝鲜表示不与韩国讨论朝韩关系和统一问题  
[2008年11月22日]
【海外】美国军舰访问格鲁吉亚  
[2008年11月22日]
【产业】2008洛杉矶汽车展拉开帷幕  
[2008年11月22日]
【产业】北京11部门联手出台稳定房地产市场新政  
[2008年11月22日]
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