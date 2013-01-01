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即时要闻
【海外】菲律宾挫败一起炸弹袭击阴谋  
[2008年11月22日]
【产业】国内花生油零售均价显现加速下降态势  
[2008年11月22日]
【政经】汶川将建生态旅游区  
[2008年11月22日]
【海外】俄总统称将推动能源保障体系  
[2008年11月22日]
【金融】巴罗佐主张欧盟通过积极财政政策  
[2008年11月22日]
【海外】欧盟拟出资援助发展中国家农业  
[2008年11月22日]
【金融】荷兰推出60亿欧元经济刺激计划  
[2008年11月22日]
【金融】荷兰宣布富通集团在荷业务整顿计划  
[2008年11月22日]
【产业】世界最大钻石生产商减产  
[2008年11月22日]
【产业】印度纺织业或减50万岗位  
[2008年11月22日]
【金融】本周各类基金涨跌互现  
[2008年11月22日]
【产业】我国将建中航工业运输机公司  
[2008年11月22日]
【金融】沪深股市流通市值周增0.56%  
[2008年11月22日]
【金融】纽约汇市一周综述  
[2008年11月22日]
【金融】美联邦储蓄保险公司将为银行债务提供担保  
[2008年11月22日]
【产业】欧盟官员称勿过度补贴汽车业  
[2008年11月22日]
【海外】泛太平洋区域自贸谈判将启动  
[2008年11月22日]
【海外】欧盟2009年预算“瘦身”  
[2008年11月22日]
【海外】菲律宾总统之夫脱离危险  
[2008年11月22日]
【海外】APEC七成员将启动泛太平洋区域自贸谈判  
[2008年11月22日]
【金融】美国政府或出手救助花旗  
[2008年11月22日]
【政经】国家主席胡锦涛会见布什  
[2008年11月22日]
【产业】巴西矿业巨头宣布旗下公司大幅减产  
[2008年11月22日]
【海外】巴西宣布发现大型油田  
[2008年11月22日]
【金融】基金本周净值小幅下跌  
[2008年11月22日]
【政经】北京打击跨境资金违规流动   
[2008年11月22日]
【海外】秘鲁和韩国将启动自贸协定谈判  
[2008年11月22日]
【海外】美防长称将增兵保障阿富汗大选安全  
[2008年11月22日]
【海外】布什签署法案延长失业救济期限  
[2008年11月22日]
【产业】10月上海口岸钢材出口数量出现高位回落  
[2008年11月22日]
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