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即时要闻
【政经】上海口岸前10月出口增速同比提高2.8个百分点  
[2008年11月22日]
【政经】上海口岸前10月进口增速放缓  
[2008年11月22日]
【海外】奥巴马可能提名盖特纳任财长  
[2008年11月22日]
【海外】泰国总理府门外遭手榴弹袭击　  
[2008年11月22日]
【金融】500亿元国库现金下周入市  
[2008年11月22日]
【金融】*ST长运并购重组申请获准  
[2008年11月22日]
【金融】芝加哥玉米期货大幅下跌  
[2008年11月22日]
【金融】芝加哥大豆期货收低  
[2008年11月22日]
【金融】芝加哥小麦期货走低  
[2008年11月22日]
【产业】国际油价小幅反弹  
[2008年11月22日]
【海外】美众议长指出新国会首要任务  
[2008年11月22日]
【海外】美俄未就延长《削减战略武器条约》达成共识  
[2008年11月22日]
【金融】纽约汇市美元小幅上涨   
[2008年11月22日]
【政经】胡锦涛在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲(全文)  
[2008年11月22日]
【金融】纽约黄金期货价格大涨   
[2008年11月22日]
【金融】纽约股市强劲回升  
[2008年11月22日]
【海外】索马里海盗释放一艘希腊货船   
[2008年11月22日]
【海外】美朝核问题特使将访韩日   
[2008年11月22日]
【政经】胡锦涛会见连战  
[2008年11月22日]
【金融】伦敦股市继续大幅收低  
[2008年11月22日]
【海外】菲律宾总统专机在日本紧急降落   
[2008年11月22日]
【海外】亚太经合组织工商领导人峰会开幕   
[2008年11月22日]
【海外】菲律宾南部发生山体滑坡  
[2008年11月22日]
【海外】奥巴马可能提名希拉里担任国务卿  
[2008年11月22日]
【金融】香港外汇基金前三季投资亏损883亿港元  
[2008年11月22日]
【金融】香港推出特别措施鼓励银行批出借贷  
[2008年11月22日]
【海外】安理会决议制裁索马里海盗  
[2008年11月21日]
【政经】猪肉鸡蛋全国均价降速趋缓  
[2008年11月21日]
【政经】财政部全力做好千亿投资监管工作  
[2008年11月21日]
【金融】证监会修订上市公司检查办法  
[2008年11月21日]
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