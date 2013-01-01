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即时要闻
【政经】我国基因治疗糖尿病获得重要进展  
[2008年11月21日]
【政经】证监会对个人违法行为首开亿元罚单  
[2008年11月21日]
【政经】财政部发行225亿元记账式国债  
[2008年11月21日]
【金融】证监会查处首起咨询机构操纵市场案  
[2008年11月21日]
【政经】加工贸易保证金台账“实转”暂停  
[2008年11月21日]
【政经】我国加快建立草原生态补偿制度  
[2008年11月21日]
【政经】公安部督办特大杀人抢劫案告破  
[2008年11月21日]
【海外】日发现帮助分泌胰岛素的蛋白质  
[2008年11月21日]
【政经】三峡水库调度及管理办法发布实施  
[2008年11月21日]
【产业】福建福清核电站正式开工  
[2008年11月21日]
【海外】新西兰出动军用飞机搜救台湾渔民  
[2008年11月21日]
【海外】东非六国制裁索马里领导人  
[2008年11月21日]
【政经】汶川地震“共19065名学生遇难”提法有误   
[2008年11月21日]
【海外】阿富汗炸弹袭击三名平民死亡  
[2008年11月21日]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2008年11月21日]
【政经】“瘦肉精”事件缘于同行竞争引发矛盾  
[2008年11月21日]
【政经】习近平会见斯洛伐克议会议长  
[2008年11月21日]
【产业】中国集装箱运输行情继续下滑  
[2008年11月21日]
【政经】云南大理“罢运事件”平息  
[2008年11月21日]
【政经】台检方再度讯问陈水扁  
[2008年11月21日]
【产业】沿海散货运输综合指数再创新低  
[2008年11月21日]
【政经】四川力争2010年重建投资三万亿元  
[2008年11月21日]
【海外】日本日中友协爆炸案嫌犯被捕  
[2008年11月21日]
【金融】港股连跌四日后反弹  
[2008年11月21日]
【政经】四川灾区群众尚缺33万床棉被  
[2008年11月21日]
【海外】印海军进入索马里海域打击海盗  
[2008年11月21日]
【海外】俄议会三读通过延长总统任期  
[2008年11月21日]
【金融】香港股市升360点  
[2008年11月21日]
【政经】四川重灾区建成三千余安置点  
[2008年11月21日]
【政经】四川省恢复重建基金到位344.9亿元  
[2008年11月21日]
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