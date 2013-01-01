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即时要闻
【海外】巴基斯坦爆炸袭击十人死亡  
[2008年11月21日]
【海外】欧盟协调行动保护北极环境  
[2008年11月21日]
【海外】法国拟建立北极观测站  
[2008年11月21日]
【政经】北京拟回购商品房作限价房出售  
[2008年11月21日]
【产业】中石油126亿元促节能减排  
[2008年11月21日]
【政经】京台经济科学发展论坛在京举行  
[2008年11月21日]
【金融】沪深B指继续下行  
[2008年11月21日]
【产业】国内金银价涨跌互现  
[2008年11月21日]
【海外】印尼政府呼吁民众抛售美元  
[2008年11月21日]
【政经】西安至平凉铁路开工建设  
[2008年11月21日]
【金融】认购权证七只上升  
[2008年11月21日]
【金融】国内黄金期货价全线上扬  
[2008年11月21日]
【金融】中小板指数跌2.34%  
[2008年11月21日]
【金融】沪深两市股指探底回升  
[2008年11月21日]
【金融】美欧日股市进入“寒冬”  
[2008年11月21日]
【金融】四季度67家上市公司扎堆重组  
[2008年11月21日]
【政经】汶川地震遇难学生人数仍在核查中  
[2008年11月21日]
【产业】法国达飞海运参与我国大型项目  
[2008年11月21日]
【政经】广东2.37万亿元促进经济增长  
[2008年11月21日]
【政经】美国FDA上海办公室揭牌  
[2008年11月21日]
【金融】台北股市上涨81点  
[2008年11月21日]
【产业】中石油等三公司公司债发行申请获批  
[2008年11月21日]
【产业】吐鲁番盆地发现230亿吨特大煤田  
[2008年11月21日]
【金融】上海金交所向个人开放实物黄金交易  
[2008年11月21日]
【海外】巴基斯坦爆炸袭击致5人死亡  
[2008年11月21日]
【产业】一辽宁水产企业从FDA扣留名单中解除  
[2008年11月21日]
【金融】东京股市日经股指上涨2.70%  
[2008年11月21日]
【海外】阿根廷议会通过私人养老基金国有化议案  
[2008年11月21日]
【海外】新加坡再调低今明两年经济增长预测  
[2008年11月21日]
【海外】欧盟农业补贴改革迈出重要一步  
[2008年11月21日]
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