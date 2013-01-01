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即时要闻
【政经】胡锦涛会见秘鲁国会主席贝拉斯克斯  
[2008年11月21日]
【政经】胡锦涛在秘鲁国会发表重要演讲  
[2008年11月21日]
【海外】红海附近阿拉伯国家决定联合打击海盗  
[2008年11月21日]
【海外】美国对索马里极端组织头目实施金融制裁   
[2008年11月21日]
【海外】安理会决定向刚果(金)增派维和人员  
[2008年11月21日]
【海外】波兰国防部长说“爱国者”导弹明年抵波   
[2008年11月21日]
【海外】斯里兰卡政府军攻破猛虎组织北部防线  
[2008年11月21日]
【政经】云南大理数百名客运司机罢运  
[2008年11月21日]
【政经】甘肃省长和陇南上访群众“面对面”  
[2008年11月21日]
【海外】津巴布韦各派审议宪法修正案草案  
[2008年11月20日]
【政经】中国流行病诊断获得国际认可  
[2008年11月20日]
【海外】拉米称将很快就重启多哈谈判做出决定  
[2008年11月20日]
【海外】欧盟就农业补贴等问题达成协议  
[2008年11月20日]
【政经】中澳联合举办气候变化研讨会  
[2008年11月20日]
【政经】美国在武汉设立驻华总领事馆  
[2008年11月20日]
【政经】大陆确定两岸常态包机分配方案  
[2008年11月20日]
【政经】台湾经济第三季度出现负增长  
[2008年11月20日]
【政经】嘉兴“瘦肉精”中毒系故意投毒  
[2008年11月20日]
【海外】冰岛获北欧四国25亿美元贷款  
[2008年11月20日]
【产业】100万吨新棉收储预案紧急启动  
[2008年11月20日]
【金融】香港金管局七度注资  
[2008年11月20日]
【产业】乳制品企业生产逐渐恢复  
[2008年11月20日]
【产业】中电投资集团千亿打造产业集群  
[2008年11月20日]
【政经】郴州腐败窝案一审宣判  
[2008年11月20日]
【金融】亚太地区主要股市全线下跌  
[2008年11月20日]
【政经】中秘自由贸易区协定或明年生效  
[2008年11月20日]
【海外】欧盟暂缓援助致肯尼亚预算紧张  
[2008年11月20日]
【海外】法国电信仍看好非洲市场  
[2008年11月20日]
【政经】我国研究燃油税费改革问题  
[2008年11月20日]
【政经】甘肃陇南通报群体性事件处置情况  
[2008年11月20日]
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