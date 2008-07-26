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即时要闻
【商业】阿联酋珠宝集团提高黄金加工量  
[2008-07-27]
【商业】迪拜世界港口公司将在澳开发港口  
[2008-07-27]
【金融】今年记账式(十二期)国债30日上证所上市  
[2008-07-27]
【海外】美国参议院通过住房援助法案  
[2008-07-27]
【金融】津巴布韦中央银行将实施货币改革  
[2008-07-27]
【海外】世贸组织小型部长会议讨论服务贸易  
[2008-07-27]
【海外】罗格重申反对将奥运会政治化  
[2008-07-27]
【海外】尼日利亚南部发生系列石油工人遭绑架事件  
[2008-07-27]
【海外】孟加拉国发生里氏5.6级地震  
[2008-07-27]
【中国】“凤凰”逼近福建沿海及台湾海峡  
[2008-07-27]
【中国】2008年北京奥运会奥运村开村  
[2008-07-27]
【海外】马其顿新政府组成方案获议会通过  
[2008-07-27]
【海外】也门重申反对指控苏丹总统  
[2008-07-27]
【海外】俄使用新型火箭发射一颗军用卫星  
[2008-07-27]
【中国】北京奥运圣火开始在洛阳传递  
[2008-07-27]
【商业】欧佩克主席称油价或降至70到80美元  
[2008-07-27]
【海外】印度西部发生连环爆炸40多人伤亡  
[2008-07-27]
【商业】戴姆勒欲参股俄卡车生产巨头  
[2008-07-27]
【海外】韩国连日暴雨造成七人死亡  
[2008-07-26]
【海外】印度西部一城市发生连环爆炸  
[2008-07-26]
【海外】朝鲜表示将继续加强自卫力量  
[2008-07-26]
【海外】赖斯称新西兰是美国“密友”  
[2008-07-26]
【海外】伊朗总统说伊已拥有近6000台离心机  
[2008-07-26]
【商业】我国最大金矿部分矿段探矿权正式转让  
[2008-07-26]
【中国】台风“凤凰”将对福建造成较严重影响  
[2008-07-26]
【中国】曾荫权在大连结束东北三省考察之行  
[2008-07-26]
【中国】山西发布高温黄色预警信号  
[2008-07-26]
【中国】胡锦涛就进一步做好奥运筹办工作提出六点要求  
[2008-07-26]
【金融】北京推出“组合金融”缓解中小企业融资难  
[2008-07-26]
【金融】福建首家村镇银行正式开业  
[2008-07-26]
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