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即时要闻
【金融】港股曾跌穿12000点  
[2008年11月20日]
【产业】国内金银价涨跌互现  
[2008年11月20日]
【政经】明年大学生毕业人数达610万  
[2008年11月20日]
【政经】刘淇离京出访南非和英国  
[2008年11月20日]
【政经】前十月城镇新增就业人员1020万人  
[2008年11月20日]
【金融】沪指再度失守2000点  
[2008年11月20日]
【金融】沪深B股双双回调  
[2008年11月20日]
【产业】大型零售企业零售额同比上涨8.24%  
[2008年11月20日]
【政经】大连海域遇险渔民三人失踪  
[2008年11月20日]
【金融】认购权证升少跌多  
[2008年11月20日]
【金融】中小板指数跌0.8%  
[2008年11月20日]
【政经】重庆建立中央级救灾物资储备库  
[2008年11月20日]
【产业】中国网游销售突破百亿元  
[2008年11月20日]
【产业】中海油服获阿联酋测井服务合同  
[2008年11月20日]
【金融】台北股市下跌194点  
[2008年11月20日]
【海外】美研制出生成人造钻石新法  
[2008年11月20日]
【政经】大连遇险渔民已有34人获救  
[2008年11月20日]
【政经】杭州塌陷现场发现第九名遇难者遗体  
[2008年11月20日]
【政经】大连水域遇险渔民已有25名获救  
[2008年11月20日]
【海外】菲律宾临时取消水泥和小麦进口关税  
[2008年11月20日]
【政经】武隆重大安全事故责任人被批捕  
[2008年11月20日]
【金融】日经股指大跌6.89%  
[2008年11月20日]
【海外】日本经济陷入衰退“泥淖”  
[2008年11月20日]
【政经】中国秘鲁联合新闻公报  
[2008年11月20日]
【金融】欧元区何以先于美国陷入经济衰退  
[2008年11月20日]
【海外】国际空间站将安装“电子鼻”  
[2008年11月20日]
【海外】欧盟就农业补贴改革接近达成协议  
[2008年11月20日]
【海外】欧盟烟草业者示威反对降低烟草补贴  
[2008年11月20日]
【金融】美国高风险债券遭抛售  
[2008年11月20日]
【海外】西班牙不良贷款超过487亿欧元  
[2008年11月20日]
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