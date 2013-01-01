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即时要闻
【海外】盖茨和赖斯为美在伊驻军协议辩护  
[2008年11月20日]
【海外】迪乌夫呼吁建立世界粮食安全新体系  
[2008年11月20日]
【金融】美股跌至5年低点  
[2008年11月20日]
【金融】美元对多数主要货币下跌  
[2008年11月20日]
【产业】国际油价收于54美元下方  
[2008年11月20日]
【产业】纽约黄金期货价格冲高回落  
[2008年11月20日]
【政经】国务院通报杭州地铁重大塌陷事故  
[2008年11月19日]
【海外】韩国推动主权基金投资国内金融  
[2008年11月19日]
【海外】新加坡推出指导原则避免大量裁员  
[2008年11月19日]
【海外】瑞银集团改革高管薪酬制度  
[2008年11月19日]
【政经】计生委启动十亿元新增投资项目  
[2008年11月19日]
【政经】财政部发行第三期电子式储蓄国债  
[2008年11月19日]
【海外】索马里海盗劫持希腊货船  
[2008年11月19日]
【政经】美国FDA驻中国办公室在京揭牌  
[2008年11月19日]
【政经】财政1.2亿元支持云南灾区重建  
[2008年11月19日]
【政经】一艘被劫持的香港货轮获释  
[2008年11月19日]
【海外】东南非共同市场关税同盟延期启动  
[2008年11月19日]
【政经】香港金管局四度注资  
[2008年11月19日]
【政经】吴邦国会见斯洛伐克议会议长  
[2008年11月19日]
【政经】国土资源部发文规范“农地入市”  
[2008年11月19日]
【海外】格鲁吉亚问题会议日内瓦举行  
[2008年11月19日]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008年11月19日]
【海外】沙特被劫油轮有19名菲律宾籍船员  
[2008年11月19日]
【政经】欧盟接受中国企业会计准则  
[2008年11月19日]
【政经】温家宝主持召开国务院常务会议   
[2008年11月19日]
【海外】国际经济简讯  
[2008年11月19日]
【政经】全国最大网络赌博案宣判  
[2008年11月19日]
【政经】明年起提高企业退休养老金水平  
[2008年11月19日]
【金融】香港综合利率升至1.28%  
[2008年11月19日]
【政经】陈水扁就医后押回台北看守所  
[2008年11月19日]
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