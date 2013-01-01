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即时要闻
【海外】日本连续发生刺杀前厚生省高官及家属案件  
[2008年11月19日]
【政经】商务部预计短期钢材价格继续走低  
[2008年11月18日]
【政经】中国南极科考队到达中山站  
[2008年11月18日]
【政经】中美互设食品药品安全监管办事处  
[2008年11月18日]
【政经】本周全国肉类价格下降  
[2008年11月18日]
【政经】生产资料价格连续四个月走低  
[2008年11月18日]
【政经】杭州地铁塌陷现场连续墙出现断痕  
[2008年11月18日]
【政经】西藏那曲交通事故原因初步查明  
[2008年11月18日]
【海外】前十月俄工业生产同比增长5%  
[2008年11月18日]
【产业】10月住宿餐饮业零售额同比增长25.8%  
[2008年11月18日]
【金融】保监会稽查局成立  
[2008年11月18日]
【政经】中哥启动自由贸易区谈判  
[2008年11月18日]
【政经】中国城市实施公交优先战略取得进展  
[2008年11月18日]
【政经】香港失业率微升  
[2008年11月18日]
【政经】“曙光5000A”计算机跻身世界十强  
[2008年11月18日]
【政经】长江航道迎战异常枯水期  
[2008年11月18日]
【政经】河南郏县矿难二人遇难  
[2008年11月18日]
【金融】亚太地区主要股市全线下跌  
[2008年11月18日]
【政经】国际安全生产论坛在京举行  
[2008年11月18日]
【政经】香港恒生指数下跌4.54%  
[2008年11月18日]
【政经】沪深B股随大盘双双暴跌  
[2008年11月18日]
【政经】赤峰非法集资2200万者被判死缓  
[2008年11月18日]
【金融】认购权证多报跌  
[2008年11月18日]
【政经】杭州坍塌事故遇难者增至八人  
[2008年11月18日]
【金融】国内黄金期货价涨跌互现  
[2008年11月18日]
【海外】墨西哥天然气爆炸三人伤亡  
[2008年11月18日]
【金融】中小板指放量重挫7.25%  
[2008年11月18日]
【金融】中登公司公布沪深账户信息  
[2008年11月18日]
【政经】风云三号A星投入试运行  
[2008年11月18日]
【海外】APEC中小企业峰会举行  
[2008年11月18日]
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