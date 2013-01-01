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即时要闻
【政经】胡锦涛对古巴进行国事访问  
[2008年11月18日]
【金融】台北股市下跌134点  
[2008年11月18日]
【金融】沪深股市双双暴跌  
[2008年11月18日]
【金融】日经股指下跌2.28%  
[2008年11月18日]
【金融】大阪证交所正式决定收购Jasdaq  
[2008年11月18日]
【海外】APEC系列会议有望为秘鲁带来逾百亿美元投资  
[2008年11月18日]
【政经】杭州地面塌陷事故现场附近湘湖小学恢复正常上课  
[2008年11月18日]
【海外】工业国温室气体排放持续增长  
[2008年11月18日]
【金融】香港多项措施应对金融危机  
[2008年11月18日]
【产业】欧洲汽车业“三面受敌”  
[2008年11月18日]
【产业】大众10月销量降5.1%  
[2008年11月18日]
【产业】港铁11亿购十列内地产列车  
[2008年11月18日]
【产业】全球垃圾邮件再呈增多趋势  
[2008年11月18日]
【海外】亚太经合组织中小企业峰会在秘鲁举行  
[2008年11月18日]
【产业】中国闪联又一项国际标准提案取得重大突破  
[2008年11月18日]
【政经】全球中国商务会议在巴塞罗那开幕  
[2008年11月18日]
【金融】东京股市早盘下跌0.96%  
[2008年11月18日]
【海外】加拿大新发现一例疯牛病病例  
[2008年11月18日]
【海外】法国公布可再生能源发展计划  
[2008年11月18日]
【政经】胡锦涛访问古巴  
[2008年11月18日]
【产业】雷诺四季度计划减产25%  
[2008年11月18日]
【产业】日航空巨头下调燃油附加费  
[2008年11月18日]
【产业】俄前三季石油出口同比降5.5%  
[2008年11月18日]
【金融】IMF拟2600万美元救助塞舌尔  
[2008年11月18日]
【海外】欧佩克再下调世界原油需求预期  
[2008年11月18日]
【金融】美政府335亿美元再购买21家银行股份  
[2008年11月18日]
【金融】18日人民币市场汇价  
[2008年11月18日]
【政经】河南郏县矿难事故原因初步查明  
[2008年11月18日]
【政经】河南郏县矿难被困人员获救出井  
[2008年11月18日]
【政经】胡锦涛同哥斯达黎加总统阿里亚斯会谈  
[2008年11月18日]
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