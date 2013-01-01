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即时要闻
【金融】港股成交创近20个月新低  
[2008年11月17日]
【政经】中国国家元首首访中美洲  
[2008年11月17日]
【政经】新增林业投资将拉动各地投资近百亿元   
[2008年11月17日]
【政经】3770项产品增值税出口退税率将上调   
[2008年11月17日]
【政经】人保部暂缓调整最低工资标准  
[2008年11月17日]
【政经】南水北调天津干线开工  
[2008年11月17日]
【政经】西藏那曲客车坠崖18人死亡  
[2008年11月17日]
【产业】国内金银价全线上涨  
[2008年11月17日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.71%  
[2008年11月17日]
【政经】安徽4000亿投资拉动消费  
[2008年11月17日]
【金融】认购权证一半升超5%  
[2008年11月17日]
【海外】刚果（金）武装冲突妨碍难民遣返  
[2008年11月17日]
【政经】贾庆林将访问约旦等四国  
[2008年11月17日]
【金融】中英人寿增资2.35亿元  
[2008年11月17日]
【金融】上证综指收复2000点  
[2008年11月17日]
【海外】美国南加州大火继续燃烧  
[2008年11月17日]
【金融】沪深B股维持上升势头  
[2008年11月17日]
【金融】中小板指数涨4.44%  
[2008年11月17日]
【金融】国内黄金期货价全线上涨  
[2008年11月17日]
【政经】河南郏县煤矿透水事故33人被困  
[2008年11月17日]
【海外】日本发现抑制细胞老化蛋白质  
[2008年11月17日]
【政经】杭州地铁工地塌陷遇难者升为五人  
[2008年11月17日]
【金融】台北股市下跌12点  
[2008年11月17日]
【海外】印尼地震已造成一死多伤  
[2008年11月17日]
【政经】杨洁篪谈胡锦涛出席G20峰会  
[2008年11月17日]
【海外】尼泊尔开始制定新宪法  
[2008年11月17日]
【政经】东京股市早盘上涨1.17%  
[2008年11月17日]
【政经】杭州地铁事故塌陷区积水已抽干  
[2008年11月17日]
【政经】陈水扁绝食多日身体出现异常被送医  
[2008年11月17日]
【政经】河南检察机关23名严重违纪人员受处分  
[2008年11月17日]
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