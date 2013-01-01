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即时要闻
【政经】央企数量调整为143户  
[2008年11月14日]
【政经】浙江嘉兴员工食物中毒事件确诊  
[2008年11月14日]
【政经】上海5000亿元城建投资扩大内需  
[2008年11月14日]
【产业】中海“牵手”宝钢应对危机  
[2008年11月14日]
【金融】东京股市上涨2.72%  
[2008年11月14日]
【海外】巴基斯坦导弹袭击12人死亡  
[2008年11月14日]
【海外】泰国本周发现两起禽流感  
[2008年11月14日]
【金融】沪深股市继续大幅上扬  
[2008年11月14日]
【政经】前十月固定资产投资同比增长27.2%  
[2008年11月14日]
【政经】新疆大风造成货运列车滞留  
[2008年11月14日]
【金融】台北股市上涨14点  
[2008年11月14日]
【产业】三公司停牌筹划资产重组  
[2008年11月14日]
【产业】三公司遭股东减持  
[2008年11月14日]
【金融】日经股指上涨223.75点  
[2008年11月14日]
【海外】巴基斯坦遭导弹袭击致五人亡  
[2008年11月14日]
【海外】尼加拉瓜暴力冲突进一步升级  
[2008年11月14日]
【海外】俄媒称俄为金融危机花费巨大  
[2008年11月14日]
【金融】瑞银专家称新兴市场面临放缓  
[2008年11月14日]
【金融】日本瑞穗金融集团纯利骤降  
[2008年11月14日]
【金融】美洲开发银行贷款资助乌拉圭  
[2008年11月14日]
【政经】甘肃正宁淤地坝工程发生垮坝  
[2008年11月14日]
【政经】余杭码头爆炸致浓硫酸船沉没   
[2008年11月14日]
【政经】中国渔船在肯尼亚被挟持  
[2008年11月14日]
【金融】亚洲对冲基金规模急剧萎缩  
[2008年11月14日]
【产业】丰田推迟美国新厂投产计划  
[2008年11月14日]
【海外】西非行行长鼓励食品出口  
[2008年11月14日]
【海外】肯尼亚致力于缩小贫富差距  
[2008年11月14日]
【产业】西班牙七成房地产中介关门  
[2008年11月14日]
【金融】沪深两市早盘双双上涨  
[2008年11月14日]
【海外】法国水下成功试射M51导弹  
[2008年11月14日]
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