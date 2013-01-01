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即时要闻
【产业】金融危机重创拉美汽车业  
[2008年11月14日]
【海外】古巴正式成为里约集团成员国  
[2008年11月14日]
【政经】登封煤矿事故七名公职人员被诉  
[2008年11月14日]
【金融】易纲称金融市场流动性充裕  
[2008年11月14日]
【政经】上海商学院宿舍区发生火灾  
[2008年11月14日]
【产业】欧佩克紧急会议应对油价下跌  
[2008年11月14日]
【海外】墨西哥将同保加利亚加强合作  
[2008年11月14日]
【海外】黎巴嫩抓获六名“法塔赫”  
[2008年11月14日]
【金融】日经股指上涨4.26%  
[2008年11月14日]
【海外】美驻墨西哥总领馆发生枪击事件  
[2008年11月14日]
【金融】俄卢布对美元比价创新低  
[2008年11月14日]
【产业】法国葡萄酒产量将创新低  
[2008年11月14日]
【金融】法农业信贷银行净利润减少  
[2008年11月14日]
【产业】西门子称明年盈利目标不变  
[2008年11月14日]
【海外】俄总统称俄欧金融问题有共识  
[2008年11月14日]
【政经】河南宜阳煤矿冒顶三人被困  
[2008年11月14日]
【海外】欧盟拟改储蓄税指令打击逃税  
[2008年11月14日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走升  
[2008年11月14日]
【产业】芬兰手机批发量大幅下降  
[2008年11月14日]
【金融】人民币市场汇价（11月14日）  
[2008年11月14日]
【金融】国际财经快报  
[2008年11月14日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2008年11月14日]
【产业】国际油价13日出现反弹  
[2008年11月14日]
【政经】辽宁海城发生4.3级地震  
[2008年11月14日]
【海外】美称“基地”向非洲中东扩张  
[2008年11月14日]
【海外】欧盟主办风险评估国际会议  
[2008年11月14日]
【海外】以色列称无意恶化加沙局势  
[2008年11月14日]
【海外】美专家称威胁伊朗无济于事  
[2008年11月14日]
【海外】克罗地亚将完成入欧盟谈判  
[2008年11月14日]
【海外】奥巴马将辞去参议员一职  
[2008年11月14日]
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