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即时要闻
【海外】潘基文吁G20共防危机蔓延  
[2008年11月14日]
【海外】布什称金融峰会不能解决问题  
[2008年11月14日]
【海外】荷兰不变从阿富汗撤军计划  
[2008年11月14日]
【海外】美仍期待与俄解决反导矛盾  
[2008年11月14日]
【金融】伦敦股市继续在低谷徘徊  
[2008年11月14日]
【海外】欧盟拟提高能源安全和效率  
[2008年11月14日]
【海外】肯尼亚洪灾30万人无家可归  
[2008年11月14日]
【海外】美军货机在伊拉克西部坠毁  
[2008年11月14日]
【海外】瑞典将向阿富汗增兵  
[2008年11月14日]
【金融】巴黎股指低开震荡走高  
[2008年11月14日]
【金融】法兰克福股市上涨0.62%  
[2008年11月14日]
【金融】美元对主要货币涨跌不一  
[2008年11月14日]
【金融】纽约股市三大股指暴涨逾6%  
[2008年11月14日]
【金融】纽约黄金期货连续第三日下跌  
[2008年11月14日]
【海外】美贸易逆差9月降至新低点  
[2008年11月14日]
【政经】台开放大陆两家媒体赴台驻点采访  
[2008年11月13日]
【政经】全国人大代表团访问突尼斯  
[2008年11月13日]
【金融】经合组织预测成员经济明年负增长  
[2008年11月13日]
【金融】欧盟批准向ING注资100亿欧元  
[2008年11月13日]
【产业】农副产品价格延续降势  
[2008年11月13日]
【政经】10月全国财政收入同比下降0.3%  
[2008年11月13日]
【金融】13日发行240亿记账式国债  
[2008年11月13日]
【政经】深港签署五项合作协议  
[2008年11月13日]
【产业】国际油价创新低  
[2008年11月13日]
【政经】近千辆车被困国道312线　  
[2008年11月13日]
【政经】杭州余杭一氧化碳船只爆炸  
[2008年11月13日]
【政经】山西设“煤炭助理”主管安全生产  
[2008年11月13日]
【金融】证监会新批两家外国公司QFII资格  
[2008年11月13日]
【金融】亚太地区股市全线下跌  
[2008年11月13日]
【政经】残联新一届领导机构产生  
[2008年11月13日]
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