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即时要闻
【海外】莫桑比克霍乱死亡增至53人  
[2008年11月13日]
【海外】美将发射首颗“嗅碳”卫星  
[2008年11月13日]
【政经】《国家粮食安全中长期规划纲要》公布  
[2008年11月13日]
【金融】75家外资金融机构进驻广州  
[2008年11月13日]
【政经】温家宝会见中国环境与发展年会外方人士  
[2008年11月13日]
【政经】残联第五次全国代表大会在京闭幕  
[2008年11月13日]
【金融】认购权证全部报升  
[2008年11月13日]
【产业】中国国际矿业大会在京召开  
[2008年11月13日]
【产业】10月全国工业增速继续回落  
[2008年11月13日]
【政经】江苏3000亿扩大需求促增长  
[2008年11月13日]
【金融】国内金银价全线下跌  
[2008年11月13日]
【政经】首家基层法院金融审判庭成立  
[2008年11月13日]
【金融】沪深B股随大盘反弹  
[2008年11月13日]
【海外】德国第三季度GDP下降  
[2008年11月13日]
【产业】吉林省粮食总产创纪录  
[2008年11月13日]
【政经】周正龙案二审11月17日开庭  
[2008年11月13日]
【金融】中小板指数劲升4.41%  
[2008年11月13日]
【政经】苏浙沪启动品牌保护一体化  
[2008年11月13日]
【政经】深圳10月CPI同比上涨4.6%  
[2008年11月13日]
【产业】中海化学80万吨甲醇项目动工  
[2008年11月13日]
【产业】山东部分纺织服装企业出口逆势上扬  
[2008年11月13日]
【金融】科威特股市暂停交易  
[2008年11月13日]
【海外】美丧失房屋抵押赎回权案例大增  
[2008年11月13日]
【金融】恒生指数跌717.74点  
[2008年11月13日]
【政经】安徽砀山清理“吃空饷”者  
[2008年11月13日]
【政经】合肥环城高速建成通车  
[2008年11月13日]
【海外】阿富汗自杀袭击一名美军死亡  
[2008年11月13日]
【金融】沪深股市强势上行  
[2008年11月13日]
【金融】台北股市下跌177点  
[2008年11月13日]
【政经】国土资源部提供用地保障内需  
[2008年11月13日]
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