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即时要闻
【金融】日经股指下跌456.87点  
[2008年11月13日]
【政经】厦门举行首届海峡博览交易会  
[2008年11月13日]
【海外】伊朗外交官在巴基斯坦被绑架  
[2008年11月13日]
【金融】英国央行承认英已进入衰退期  
[2008年11月13日]
【海外】林毅夫称中国可让全球摆脱厄运  
[2008年11月13日]
【海外】阿富汗自杀袭击致50人受伤  
[2008年11月13日]
【海外】古巴更换外国投资和经济合作部长  
[2008年11月13日]
【海外】印尼东部一金矿坍塌十人死亡  
[2008年11月13日]
【海外】日本或向IMF提供援助资金  
[2008年11月13日]
【海外】德国或将扩大经济刺激计划  
[2008年11月13日]
【金融】俄央行提高贷款利率至12%  
[2008年11月13日]
【海外】欧盟拟立法加强信用机构监管  
[2008年11月13日]
【金融】金融危机致美国信贷损失巨大  
[2008年11月13日]
【产业】松下将削减产量阻止价格下跌  
[2008年11月13日]
【金融】世行称拉美侨汇增速大幅放慢  
[2008年11月13日]
【海外】曼谷孔提市场发生炸弹爆炸  
[2008年11月13日]
【海外】专家预测德国经济明年将停滞  
[2008年11月13日]
【金融】沪深两市早盘上涨  
[2008年11月13日]
【海外】欧元区9月工业生产环比下降  
[2008年11月13日]
【海外】拉米警告全球贸易融资恶化  
[2008年11月13日]
【金融】日经股指早盘下跌5.12%  
[2008年11月13日]
【产业】荷兰新建房屋数量将减20%  
[2008年11月13日]
【产业】法二手房价格同比下跌  
[2008年11月13日]
【海外】美考虑推新计划支持消费信贷  
[2008年11月13日]
【海外】俄政府制定措施防范失业潮  
[2008年11月13日]
【金融】国际财经快报  
[2008年11月13日]
【海外】保尔森称暂无意拨款救汽车业  
[2008年11月13日]
【海外】瑞士国防部长宣布辞职  
[2008年11月13日]
【海外】维勒博伊斯称赞中国经济措施  
[2008年11月13日]
【海外】拉脱维亚和白俄罗斯欲加强合作  
[2008年11月13日]
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