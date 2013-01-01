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即时要闻
【产业】国际油价至22个月来最低  
[2008年11月13日]
【产业】中信泰富获中信集团资金支持  
[2008年11月13日]
【产业】前十月出口增速同比回落  
[2008年11月12日]
【金融】前十月货币供应量同比增长  
[2008年11月12日]
【政经】南方电网新增投资600亿元  
[2008年11月12日]
【产业】山西省内重点电煤合同开始签订  
[2008年11月12日]
【海外】阿富汗爆炸袭击死伤升至48人  
[2008年11月12日]
【产业】我国矿产勘查战略重点西移  
[2008年11月12日]
【海外】越南中部义安省出现禽流感疫情  
[2008年11月12日]
【海外】达尔富尔苏丹政府军停火  
[2008年11月12日]
【产业】前十月进出口总值超去年全年  
[2008年11月12日]
【政经】广东将投400亿支持“双转移”  
[2008年11月12日]
【政经】前十月贸易顺差2159.9亿美元  
[2008年11月12日]
【政经】审计署提出下一步审计六项重点  
[2008年11月12日]
【政经】陈至立会见非洲干部研修班学员  
[2008年11月12日]
【海外】伊朗试射新一代地对地导弹  
[2008年11月12日]
【政经】温州出国不归官员被开除党籍公职  
[2008年11月12日]
【海外】英国第三季度失业率上升  
[2008年11月12日]
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2008年11月12日]
【政经】王岐山会见国际展览局主席和秘书长  
[2008年11月12日]
【政经】宝成铁路新109隧道提前通车  
[2008年11月12日]
【政经】外交部解密1961年至1965年档案  
[2008年11月12日]
【海外】日本温室气体排放创纪录  
[2008年11月12日]
【海外】美救援人员巴基斯坦遭枪击身亡  
[2008年11月12日]
【政经】世界国立科研机构负责人聚集北京  
[2008年11月12日]
【政经】山东江苏海事联合巡航结束  
[2008年11月12日]
【海外】阿富汗爆炸袭击至少三人死亡  
[2008年11月12日]
【海外】印尼启用海啸预警系统  
[2008年11月12日]
【政经】今年查处2074件能源生态渎职案件  
[2008年11月12日]
【金融】我国金融体系如何抵御金融危机  
[2008年11月12日]
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