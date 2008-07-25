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即时要闻
【商业】普京言论令俄冶金巨头股价大跌  
[2008-07-26]
【金融】发审委将审核两公司首发申请  
[2008-07-26]
【金融】沪深股市流通市值一周增4.88%  
[2008-07-26]
【金融】经济数据利好　美股小幅走高  
[2008-07-26]
【金融】美元对主要货币汇价涨跌不一  
[2008-07-26]
【商业】纽约市场黄金期货小幅上涨  
[2008-07-26]
【商业】国际油价跌至每桶123美元  
[2008-07-26]
【商业】伊斯兰财团联手打造中东北非大型钢铁制造企业  
[2008-07-26]
【海外】美国大选奥麦争夺依然激烈 　　  
[2008-07-26]
【海外】卡斯特罗表示支持朝鲜停止实施核计划  
[2008-07-25]
【海外】尼泊尔扣押百名“藏独”分子  
[2008-07-25]
【中国】北京电网负荷连创新高  
[2008-07-25]
【海外】也门发生自杀式汽车爆炸  
[2008-07-25]
【中国】杨洁篪建议上合组织深化安全合作  
[2008-07-25]
【海外】多哈谈判部长会议面临失败危险  
[2008-07-25]
【中国】西气东输二线工程场站建设全部启动  
[2008-07-25]
【商业】川航与中国进出口银行签50亿合作协议  
[2008-07-25]
【中国】深圳否认“不良房贷过千亿”传言  
[2008-07-25]
【中国】国内外不利因素未改变经济基本面  
[2008-07-25]
【中国】中共中央:把控制物价过快上涨作为调控首要任务  
[2008-07-25]
【金融】亚太地区主要股市全线下跌  
[2008-07-25]
【中国】中央决定10月召开十七届三中全会  
[2008-07-25]
【金融】中国银联今发“中国红”慈善信用卡  
[2008-07-25]
【海外】美国大多数犹太人支持奥巴马  
[2008-07-25]
【海外】印度班加罗尔接连6次爆炸  
[2008-07-25]
【海外】刚果(金)渡船倾覆42死115失踪  
[2008-07-25]
【中国】瓮安111名黑恶势力成员落网  
[2008-07-25]
【中国】城镇居民人均可支配收入同比增长14.4%  
[2008-07-25]
【金融】我国境内外币支付系统全面建成  
[2008-07-25]
【中国】公安部发万里大造林逃犯通缉令  
[2008-07-25]
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