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即时要闻
【金融】会计信息化委员会在京成立  
[2008年11月12日]
【政经】全国政协纪念孙中山142周年诞辰  
[2008年11月12日]
【政经】部分产品出口退税率再次提高  
[2008年11月12日]
【政经】前10月审计查出问题金额上千亿元  
[2008年11月12日]
【政经】农业部专家提出加强田间管理指导意见  
[2008年11月12日]
【政经】习近平会见吉尔吉斯斯坦外长  
[2008年11月12日]
【海外】印度尼西亚启用海啸预警系统  
[2008年11月12日]
【政经】汶川大地震遗址纪念公园开园  
[2008年11月12日]
【政经】杨洁篪与吉外长举行会谈  
[2008年11月12日]
【海外】古巴禽流感疫苗将进行人体试验  
[2008年11月12日]
【海外】巴基斯坦爆炸袭击三人死亡  
[2008年11月12日]
【政经】我国社会消费品零售额增长22%  
[2008年11月12日]
【海外】印韩基本达成自由贸易协议  
[2008年11月12日]
【产业】中国汽车进口同比增长39.7%  
[2008年11月12日]
【海外】阿富汗炸弹爆炸至少26人受伤  
[2008年11月12日]
【产业】中国钢材出口连续两个月回落  
[2008年11月12日]
【产业】昆明房价同比下降2.9%  
[2008年11月12日]
【金融】台北股市下跌23点   
[2008年11月12日]
【产业】我国煤炭出口大幅下降  
[2008年11月12日]
【金融】沪深B股随大盘反弹  
[2008年11月12日]
【金融】12日认购权证仅2只报跌  
[2008年11月12日]
【金融】国内黄金期货价涨跌互现  
[2008年11月12日]
【政经】吴邦国与马达加斯加议长会谈  
[2008年11月12日]
【海外】“奋进”号航天飞机即将发射  
[2008年11月12日]
【海外】法媒称新兴跨国公司仍有活力  
[2008年11月12日]
【海外】巴基斯坦爆炸袭击致三人亡  
[2008年11月12日]
【产业】俄与乌克兰协商天然气供应  
[2008年11月12日]
【海外】法媒体称赞中国刺激经济措施  
[2008年11月12日]
【海外】朝鲜将关闭朝韩边界陆上通道  
[2008年11月12日]
【海外】沃特·卢肯反对美两机构合并  
[2008年11月12日]
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