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即时要闻
【海外】波兰庆祝独立90周年  
[2008年11月11日]
【政经】贾庆林会见海峡两岸工会论坛代表  
[2008年11月11日]
【金融】中行加大重点领域信贷支持力度  
[2008年11月11日]
【产业】家电行业景气指数持续回落  
[2008年11月11日]
【政经】广州国税收入突破1300亿  
[2008年11月11日]
【政经】神木公安局收取“赞助费”责任人受查处  
[2008年11月11日]
【金融】亚太地区股市多数下跌  
[2008年11月11日]
【产业】我国启动麻类产业技术体系建设  
[2008年11月11日]
【政经】石家庄打掉特大吸贩毒团伙  
[2008年11月11日]
【政经】云南1.39万户春节前入住廉租房  
[2008年11月11日]
【政经】原重庆房管局副局长获刑12年  
[2008年11月11日]
【政经】贾庆林会见少数民族参观团  
[2008年11月11日]
【政经】铁道部发行300亿铁路建设债券  
[2008年11月11日]
【政经】矿产品增值税税率恢复到17%  
[2008年11月11日]
【金融】黄金期货价全线下挫  
[2008年11月11日]
【金融】恒生指数跌704点  
[2008年11月11日]
【金融】中小板指数跌1.25%  
[2008年11月11日]
【产业】中国与伊拉克签署油田合同  
[2008年11月11日]
【金融】认购权证仅三只报升  
[2008年11月11日]
【金融】沪深B股双双告跌  
[2008年11月11日]
【政经】杨洁篪和陈德铭将出席亚太经合组织会议  
[2008年11月11日]
【政经】青海省展开抗震救灾  
[2008年11月11日]
【政经】大毒枭陈炳锡二审维持死刑  
[2008年11月11日]
【海外】海盗劫持菲律宾运输船  
[2008年11月11日]
【政经】牡蛎基因组测序项目启动  
[2008年11月11日]
【政经】青海互助县倒塌事故属安全生产事故  
[2008年11月11日]
【产业】大中城市房价同比上涨1.6%  
[2008年11月11日]
【政经】陈水扁被台检方声押  
[2008年11月11日]
【金融】恒生指数跌703.73点  
[2008年11月11日]
【产业】长三角购物中心占全国四分之一  
[2008年11月11日]
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