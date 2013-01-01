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即时要闻
【海外】英国政府吊销他信夫妇签证  
[2008年11月08日]
【政经】台湾舆论高度评价两会台北会谈成果  
[2008年11月08日]
【产业】美国汽车巨头资金严重短缺  
[2008年11月08日]
【金融】本周基指跑赢大盘  
[2008年11月08日]
【金融】本周债市温和上扬  
[2008年11月08日]
【产业】中国航空工业集团公司成立  
[2008年11月08日]
【政经】陕西澄城矿难29名被困人员全部遇难  
[2008年11月08日]
【海外】委内瑞拉和俄罗斯签合作协议  
[2008年11月08日]
【政经】甘肃破获一起特大运输毒品案  
[2008年11月08日]
【金融】姚景源称中国CPI将继续回落  
[2008年11月08日]
【海外】墨西哥一卡车坠崖17人亡  
[2008年11月08日]
【海外】约旦国王吁保持巴以和谈动力  
[2008年11月08日]
【政经】中国民企竞争力两大榜单出炉  
[2008年11月08日]
【海外】阿根廷承诺不用养老基金还外债  
[2008年11月08日]
【金融】沪深股市流通市值38126亿  
[2008年11月08日]
【金融】巴西财长称G7难以应对金融危机  
[2008年11月08日]
【海外】IMF下调拉美经济增长预期  
[2008年11月08日]
【产业】空客确认近80亿美元飞机订单  
[2008年11月08日]
【金融】纽约汇市一周综述  
[2008年11月08日]
【金融】法两银行因未完全履行义务受罚  
[2008年11月08日]
【海外】荷英阻挠冰岛获得国际贷款  
[2008年11月08日]
【政经】“2008海峡两岸工会论坛”在海南开幕  
[2008年11月08日]
【金融】股市回暖令基金周净值小幅上升  
[2008年11月08日]
【海外】海地学校坍塌事故死约50人  
[2008年11月08日]
【海外】欧盟领导人同意协调政策刺激经济增长  
[2008年11月08日]
【金融】本周人民币对欧元英镑汇率中间价走高   
[2008年11月08日]
【产业】通用和福特季报巨亏  
[2008年11月08日]
【产业】山东拟组建全球产能最大焦化集团  
[2008年11月08日]
【产业】松下电器和三洋电机宣布开始协商合并事宜  
[2008年11月08日]
【海外】俄总理批准改善金融和经济形势行动计划  
[2008年11月08日]
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