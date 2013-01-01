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即时要闻
【海外】洛杉矶将实施“太阳能屋顶”计划  
[2008年11月08日]
【海外】欧盟领导人同意扩充“危机基金”救助成员国  
[2008年11月08日]
【金融】沪指周线告别四连阴   
[2008年11月08日]
【产业】中国出口集装箱运输市场综合指数继续下跌  
[2008年11月08日]
【产业】中国沿海(散货)运输市场综合指数大幅下跌  
[2008年11月08日]
【产业】微软CEO：“已无兴趣”收购雅虎  
[2008年11月08日]
【海外】法国9月贸易逆差创历史新高  
[2008年11月08日]
【海外】“金砖四国”财长呼吁改革国际金融体系  
[2008年11月08日]
【金融】降息预期推动美股走高   
[2008年11月08日]
【金融】美元对主要货币涨跌不一  
[2008年11月08日]
【海外】奥巴马称不能接受伊朗发展核武器  
[2008年11月08日]
【海外】奥巴马说应对经济挑战是首要任务  
[2008年11月08日]
【产业】国际油价小幅反弹  
[2008年11月08日]
【金融】伦敦股市止跌反弹   
[2008年11月08日]
【海外】潘基文：采取紧急措施应对刚果(金)危机  
[2008年11月08日]
【海外】欧盟峰会就金融体系改革建议达成一致   
[2008年11月08日]
【海外】美朝外交官在纽约就朝核问题举行会谈  
[2008年11月08日]
【金融】香港金管局再注资13.18亿港元  
[2008年11月08日]
【海外】帕霍尔宣誓就任斯洛文尼亚新总理  
[2008年11月08日]
【海外】俄罗斯民众纪念十月革命91周年  
[2008年11月08日]
【海外】世行拟向孟加拉国贷款重建风暴灾区  
[2008年11月08日]
【产业】前十月国产汽车产销800万辆  
[2008年11月07日]
【政经】新能源电价政策将研究论证  
[2008年11月07日]
【海外】ACMECS峰会呼吁加强地区合作  
[2008年11月07日]
【金融】证监会披露非法证券咨询活动  
[2008年11月07日]
【海外】美国失业率创新高  
[2008年11月07日]
【政经】今年涉及证券市场违法案件数据  
[2008年11月07日]
【海外】以称伊朗核问题或有任何选择  
[2008年11月07日]
【政经】西藏半数以上乡村开通电话  
[2008年11月07日]
【政经】刘淇会见南非客人  
[2008年11月07日]
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