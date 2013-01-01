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即时要闻
【产业】《产业结构调整指导目录》将修订  
[2008年11月07日]
【产业】百仕通季度亏损超3亿美元  
[2008年11月07日]
【金融】韩央行下调基准利率0.25个百分点  
[2008年11月07日]
【产业】尔必达推迟苏州建厂  
[2008年11月07日]
【产业】日本汽油零售价现最大周跌幅  
[2008年11月07日]
【政经】陈云林返回北京  
[2008年11月07日]
【金融】日经股指早盘下跌386.85点  
[2008年11月07日]
【金融】德复兴信贷银行冰岛损失惨重  
[2008年11月07日]
【金融】人民币市场汇价  
[2008年11月07日]
【政经】神七飞行圆满成功庆祝大会举行  
[2008年11月07日]
【金融】纽约股市连续第二天暴跌  
[2008年11月07日]
【政经】空军启用第三代天气预报系统  
[2008年11月07日]
【海外】奥巴马宣布白宫办公厅主任人选  
[2008年11月07日]
【金融】丹麦央行降息0.5个百分点  
[2008年11月07日]
【金融】纽约黄金期货继续下跌   
[2008年11月07日]
【产业】国际油价创19个月新低  
[2008年11月07日]
【产业】中欧能源合作大会举行  
[2008年11月07日]
【政经】海协会举行答谢宴  
[2008年11月07日]
【金融】纽约股市再度暴跌  
[2008年11月07日]
【政经】吴邦国开始对加蓬进行访问  
[2008年11月07日]
【金融】欧洲央行降息50个基点  
[2008年11月07日]
【政经】戴秉国同俄安全会议秘书磋商  
[2008年11月07日]
【政经】胡锦涛将出席亚太经合组织等会议  
[2008年11月07日]
【金融】英国央行大幅降息  
[2008年11月06日]
【海外】俄北奥塞梯一爆炸致11人亡  
[2008年11月06日]
【政经】第十五次抽检乳粉均符合规定  
[2008年11月06日]
【政经】法医就林松岭案件答记者问  
[2008年11月06日]
【海外】菲律宾船倾覆致九人亡  
[2008年11月06日]
【海外】巴基斯坦爆炸袭击致八人亡  
[2008年11月06日]
【海外】以外长称不支持美国伊朗对话  
[2008年11月06日]
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