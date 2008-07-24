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即时要闻
【中国】24日川陕交界处余震造成汉中市19人受伤  
[2008-07-25]
【中国】青海一在建清真寺垮塌造成8人死亡  
[2008-07-25]
【中国】唐敖庆同志逝世  
[2008-07-25]
【海外】美国亚利桑那州发生校园枪击事件  
[2008-07-25]
【金融】五债券本周同时叫卖  
[2008-07-25]
【金融】上半年券商集合理财产品浮亏三成  
[2008-07-25]
【海外】日本核心CPI连续9个月上升  
[2008-07-25]
【金融】深天健总经理遭立案稽查  
[2008-07-25]
【金融】国际财经快报  
[2008-07-25]
【海外】欧盟与南非贸易增长迅速  
[2008-07-25]
【海外】中国官员认为美国立场是多哈回合谈关键  
[2008-07-25]
【金融】芝加哥玉米期货涨跌互现  
[2008-07-25]
【金融】芝加哥市场大豆期货下挫  
[2008-07-25]
【金融】央行通过公开市场投放100亿元资金  
[2008-07-25]
【金融】25日沪深股市双双低开  
[2008-07-25]
【金融】国际黄金期货窄幅波动  
[2008-07-25]
【海外】洛杉矶本月发现4人感染西尼罗病毒  
[2008-07-25]
【海外】第15届东盟地区论坛在新加坡举行  
[2008-07-25]
【海外】伊朗代表与国际原子能机构总干事会谈  
[2008-07-25]
【海外】乌克兰总统敦促俄就黑海舰队撤离问题尽快磋商  
[2008-07-25]
【海外】潘基文提名南非女法官为新任人权高专  
[2008-07-25]
【金融】伦敦股市大幅下挫  
[2008-07-25]
【海外】塞政府恢复向承认科独立的欧盟国家派大使  
[2008-07-25]
【海外】东盟部长级系列会议闭幕  
[2008-07-25]
【金融】纽约油价回到125美元上方  
[2008-07-25]
【金融】纽约股市大跌  
[2008-07-25]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2008-07-25]
【海外】尼日利亚一油罐车爆炸造成20多人死亡  
[2008-07-25]
【海外】斯里兰卡政府军收复部分猛虎组织控制区  
[2008-07-25]
【海外】多哈回合谈判取得微小进展  
[2008-07-24]
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