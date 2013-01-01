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即时要闻
【金融】巴西银行成南半球最大金融机构  
[2008年11月04日]
【政经】吴邦国对阿尔及利亚进行访问  
[2008年11月04日]
【政经】第四届航空航天月桂奖揭晓  
[2008年11月04日]
【金融】美股基本与前一交易日持平  
[2008年11月04日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅上涨  
[2008年11月04日]
【金融】法兰克福DAX指数报收于5026点  
[2008年11月04日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008年11月04日]
【产业】国际油价3日再次下滑  
[2008年11月04日]
【海外】匈牙利两车相撞事故1死30伤  
[2008年11月04日]
【海外】一名法国侨民在喀布尔遭绑架  
[2008年11月04日]
【海外】本·拉丹前“媒体主管”被判终身监禁  
[2008年11月04日]
【产业】阿联酋官员称阿石油已减产  
[2008年11月03日]
【海外】欧盟预测欧元区及欧盟经济将衰退  
[2008年11月03日]
【海外】伊朗民众在美使馆前示威集会  
[2008年11月03日]
【政经】重庆出租车司机举行全城罢工  
[2008年11月03日]
【海外】哈马斯代表参加巴内部和解对话  
[2008年11月03日]
【海外】孟加拉抗议缅甸船只进入争议海域  
[2008年11月03日]
【产业】鸡蛋全国均价已回落  
[2008年11月03日]
【海外】苏丹官员称掌握凶手名单  
[2008年11月03日]
【海外】欧盟官员称金融危机远未结束  
[2008年11月03日]
【政经】陕西澄城矿难增至28人亡  
[2008年11月03日]
【海外】美部分同意伊提出的修改方案  
[2008年11月03日]
【产业】欧佩克油价跌破每桶60美元  
[2008年11月03日]
【金融】亚太地区主要股市全面上涨  
[2008年11月03日]
【政经】警方称正对林嘉祥事件调查取证  
[2008年11月03日]
【海外】欧盟预测英国经济将负增长  
[2008年11月03日]
【政经】海南共确诊霍乱病例51例　  
[2008年11月03日]
【金融】甘肃农村信用社联合社首发银行卡  
[2008年11月03日]
【政经】楚雄泥石流灾害增至20人亡  
[2008年11月03日]
【政经】强降雨致南方局部灾情严重  
[2008年11月03日]
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