6月份内地居民随团游澳门逾43万人次 2011年08月15日 今年6月随团来访澳门的内地游客达43.5493万人次，同比增加29.0%

上海夏季电力缺口达百万千瓦 2011年08月15日 目前上海仍存在百万千瓦的用电缺口，能源供应依然紧张。作为迎峰度夏重要措施，上海不断加大公共建筑空调控温节能的力度，但目前宾馆、商场、写字楼的执行水平较低

阿根廷经济学家称新兴市场国家面临挑战 2011年08月12日 全球金融市场的剧烈震荡和美国经济增长减速将给新兴市场国家带来不容忽视的影响

合肥19家非主业房地产国企全部退出房地产领域 2011年08月11日 随着国家房地产市场调控持续进行，合肥市19家主业非房地产国有企业，正全面退出房地产领域

韩国央行决定维持基准利率不变 2011年08月11日 韩国央行——韩国银行11日宣布，将基准利率保持在3.25%不变，这是韩国央行连续第二个月维持基准利率不变

德国意昂能源集团运营困难导致裁员计划 2011年08月11日 由于德国政府决定放弃核能导致企业结构重组，德国最大的能源企业意昂能源集团第二季度净亏15.8亿欧元（约合22.4亿美元），集团计划全球裁员多达1.1万人

短期内外企在稀土生产领域扮演价格追随者角色 2011年08月10日 虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色

紫金矿业上半年净利润同比增长逾两成 2011年08月10日 中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多

汇控327亿美元出售美国信用卡及零售业务 2011年08月10日 汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元

中国首列出口欧洲的高技术轻轨列车下线 2011年08月10日 中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线

日本拟解除福岛核电站疏散准备区 2011年08月10日 日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区

首钢搬迁使北京能耗大幅降低 2011年08月10日 首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低