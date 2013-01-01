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即时要闻
【政经】中华全国妇女联合会第十届领导层名单  
[2008年11月01日]
【政经】中国妇女第十次全国代表大会在京闭幕  
[2008年11月01日]
【政经】甘肃一化工厂发生爆炸造成1死41伤  
[2008年11月01日]
【政经】西藏山南重灾区逾87%的被困群众获救  
[2008年11月01日]
【政经】中国政府工作组在苏丹探望4名获救中国工人  
[2008年11月01日]
【产业】国际油价创月度最大跌幅  
[2008年11月01日]
【金融】美国股市连续第二天大幅上扬  
[2008年11月01日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008年11月01日]
【金融】纽约黄金期价大幅下跌   
[2008年11月01日]
【金融】伦敦股市大幅收高   
[2008年11月01日]
【海外】美个人消费开支9月份创4年来最大降幅  
[2008年11月01日]
【海外】日本否认侵略史实的航空幕僚长被撤换  
[2008年11月01日]
【海外】欧元区9月份失业率维持在7.5%  
[2008年11月01日]
【政经】温家宝为美《科学》撰写社论  
[2008年10月31日]
【金融】全球股市涨跌互见  
[2008年10月31日]
【海外】纽约市政府出台应对金融危机计划  
[2008年10月31日]
【金融】香港外汇基金资产14263亿港元  
[2008年10月31日]
【政经】农业部将全面清查农产品质量安全  
[2008年10月31日]
【金融】券商业务范围审批暂行规定出台  
[2008年10月31日]
【海外】日本下调经济增长预测  
[2008年10月31日]
【金融】澳门外汇储备逾150亿美元  
[2008年10月31日]
【海外】津巴布韦再次发生霍乱疫情  
[2008年10月31日]
【政经】特大跨省毒枭被判死刑  
[2008年10月31日]
【政经】驻港部队举行联合实兵演习  
[2008年10月31日]
【政经】台高官邱义仁涉嫌贪渎被收押  
[2008年10月31日]
【政经】今年台风损失同期偏轻  
[2008年10月31日]
【政经】北京打造六大高端产业功能区  
[2008年10月31日]
【产业】柑橘销售市场回升  
[2008年10月31日]
【金融】亚太主要股市涨跌不一  
[2008年10月31日]
【金融】上市银行业绩持续增长利润增速放缓  
[2008年10月31日]
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