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即时要闻
【海外】日本9月核心消费价格指数上升  
[2008年10月31日]
【金融】日本央行下调利率  
[2008年10月31日]
【海外】巴基斯坦地震已致300人亡  
[2008年10月31日]
【海外】美“奋进”号航天飞机下月发射  
[2008年10月31日]
【海外】联大金融危机会强调联合国作用  
[2008年10月31日]
【海外】法国总统要求银行向企业放贷  
[2008年10月31日]
【海外】日本9月失业率降至4%  
[2008年10月31日]
【产业】埃克森美孚创单季盈利新高  
[2008年10月31日]
【海外】美冻结阿根廷私人养老基金资产  
[2008年10月31日]
【金融】美国运通计划裁员7000人  
[2008年10月31日]
【政经】甘肃天水高考舞弊案一审宣判  
[2008年10月31日]
【产业】通用-克莱斯勒合并或将致七万人失业  
[2008年10月31日]
【产业】俄IT市场销售增幅放缓  
[2008年10月31日]
【海外】日本对追加经济对策评价不一  
[2008年10月31日]
【产业】俄称俄中石油管道或明年开工  
[2008年10月31日]
【金融】东京股市日经股指跌2.72%  
[2008年10月31日]
【政经】陕西澄城县矿难已有三人亡  
[2008年10月31日]
【金融】德国财长担心德银行被兼并  
[2008年10月31日]
【海外】北约称将继续与摩尔多瓦合作  
[2008年10月31日]
【金融】欧元区和欧盟经济敏感指数创新低  
[2008年10月31日]
【海外】英国消费者信心降新低  
[2008年10月31日]
【产业】全球最大钢铁企业欧洲大幅减产  
[2008年10月31日]
【金融】美国国际集团债务压力减轻  
[2008年10月31日]
【产业】大众汽车前九个月利润上升  
[2008年10月31日]
【金融】三季报显示上市公司业绩同比增长  
[2008年10月31日]
【金融】国际财经快报  
[2008年10月31日]
【产业】南钢股份业绩下滑明显  
[2008年10月31日]
【金融】人民币对美元汇率小幅上行  
[2008年10月31日]
【金融】欧盟批准瑞典、葡萄牙救援方案  
[2008年10月31日]
【海外】加拿大新政府宣誓就职  
[2008年10月31日]
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