法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债 2011年08月08日 法国经济、财政和工业部长弗朗索瓦·巴鲁安8日说，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债

法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债 2011年08月08日 法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。

大连航空公司成立 2011年08月08日

二十国集团表示将采取措施维护金融市场稳定 2011年08月08日 二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长

铁道部融资成本急升200亿超短融多付利息8000万 2011年08月08日 “7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息

新加坡专家认为美评级遭降对亚太股市冲击有限 2011年08月08日 新加坡联昌国际研究部区域策划员张秋砡８日表示，当天亚太股市普跌反映出市场正在经历新一波调整，但美国评级遭降所带来的冲击有限。

住建部通报4起房屋市政工程生产安全较大事故 2011年08月08日 全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。

美国主权信用评级下调如何影响中国经济 2011年08月08日

德国能否带领欧洲走出债务危机 2011年08月08日 德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机

ST琼花重组案失败 2011年08月08日

美财长称标普结论完全错误 2011年08月08日 美国财政部长盖特纳7日晚间在接受电视媒体采访时说，国际评级机构标准普尔公司降低美国主权信用评级是“极其糟糕”的评判，其结论完全错误