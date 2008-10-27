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即时要闻
【金融】俄央行获准开展公开市场有价证券交易  
[2008-10-28]
【金融】美一些地区银行接受政府注资  
[2008-10-28]
【海外】全球可持续发展论坛在刚果（布）举行  
[2008-10-28]
【金融】IMF建议拉美国家改善企业融资  
[2008-10-28]
【海外】伊拉克希望美袭击事件不影响伊叙关系  
[2008-10-28]
【金融】人民币市场汇价  
[2008-10-28]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-28]
【金融】沪指开盘跌3%破1700点   
[2008-10-28]
【海外】阿盟谴责美射杀叙利亚平民  
[2008-10-28]
【金融】加拿大股市跌破9000点  
[2008-10-28]
【海外】北约和欧盟对波黑政局表示担忧  
[2008-10-28]
【政经】五名中国工人在苏丹遇害  
[2008-10-28]
【海外】叙外长谴责美军越境射杀平民  
[2008-10-28]
【金融】巴黎CAC40股指震荡低走  
[2008-10-28]
【海外】美表示将努力推动中东和平进程  
[2008-10-28]
【海外】奥外长希望伊朗在核问题上回应  
[2008-10-28]
【海外】美拒绝就空袭叙利亚发表评论  
[2008-10-28]
【金融】能源板块受挫致美股跌幅超2%  
[2008-10-28]
【政经】温家宝抵俄进行正式访问  
[2008-10-28]
【金融】纽约汇市美元和日元继续上涨  
[2008-10-28]
【海外】以色列将提前举行议会选举  
[2008-10-28]
【金融】伦敦股市跌至五年半来最低  
[2008-10-28]
【海外】格鲁吉亚总统解除总理职务  
[2008-10-28]
【产业】纽约油价创近17个月来最低  
[2008-10-28]
【政经】食用农产品与生产资料价格回落  
[2008-10-27]
【海外】阿一公司的17名雇员遭绑架  
[2008-10-27]
【海外】法希望彻查美军袭击叙伊边境地区事件  
[2008-10-27]
【政经】中央综治委将明察暗访各地综治工作  
[2008-10-27]
【政经】吴定富当选国际保险监督官协会执委  
[2008-10-27]
【政经】“DNA之父”受聘清华大学名誉教授  
[2008-10-27]
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